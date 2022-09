Mahindra Thar की वजह से लाइफस्टाइल वीइकल्स का ट्रेंड बरकरार है। हाल में Mahindra and Mahindra ने Thar SUV को नए लोगो के साथ अपडेट किया है। इसके साथ ही कंपनी ने इसमें नए बटन भी जोड़े हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी इसके 5-डोर वर्जन को लाने की तैयारी कर रही है। वहीं Thar को कंपटीशन देने के लिए Force Motor Gurkha का 5-डोर मॉडल लाने की तैयारी में है। इसके साथ ही Maruti Suzuki Jimny के लॉन्च को लेकर भी बातें तेज हो गई हैं। उम्मीद है इसे 2023 में Auto Expo में पेश किया जा सकता है। ऐसे में महिंद्रा अपनी थार को और बेहतर बनाने के लिए इसे अपडेट कर रही है। Mahindra का नया ट्विन पीक्स लोगो पुराने वाले से काफी बेहतर दिखता है। थार पर पहले इस नए लोगो के बजाय “Mahindra” लेटर लिखा मिलता था। हालांकि इसके नए मॉडल में अब अंदर और बाहर की तरफ नया लोगो मिलेगा। इसके अलावा SUV की चाबियों पर भी ट्विन पीक लोगो मिलेगा। Also Read - New Mahindra Bolero: नए अवतार में आ रही महिंद्रा बोलेरो, लीक तस्वीर में दिखी झलक

Mahindra Thar में जुड़े नए बटन

Mahindra Thar में नए लोगो के अलावा ऑटो एसी के नीचे के टॉगल (जो पैसेंजर एयरबैग और हैजर्ड लाइट को कंट्रोल करते हैं) अब थोड़े बदल गए हैं। इसमें पहले हैजर्ड लाइट के बगल में तीन डमी टॉगल थे। ये डमी बटन अब ESP बटन, हिल डिसेंट कंट्रोल बटन और डोर लॉक बटन को अलॉट कर दिए गए हैं। Also Read - New Mahindra Bolero: महिंद्रा की नई बोलेरो हुई स्पॉट, जानें SUV में क्या होंगे बदलाव

Mahindra Thar के दो कलर ऑप्शन हुए बंद

इन अपडेट्स के अलावा Mahindra ने Thar के दो कलर ऑप्शन- मिस्टिक कॉपर और रॉकी बेज बंद कर दिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक थार को अब सिर्फ 4 कलर में खरीदा जा सकता है। इनमें रेड रेज, एक्वा मरीन, गैलेक्सी ग्रे और नेपोली ब्लैक शामिल हैं। इसके मैनुअल वेरिएंट में सिर्फ रेड और ब्लैक, दो कलर ऑप्शन मिलते हैं। Also Read - Mahindra Thar 5-Door का टेस्टिंग मॉडल एक बार फिर हुआ स्पॉट, देखें कैसा होगा डिजाइन

Mahindra Thar का इंजन

2022 Thar में पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शन मिलते हैं। इनमें एक 2.2 लेट टर्बो डीजल यूनिट है, जो 130 bhp की पावर और 300 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। दूसरा 2.0 लीटर, mStalion पेट्रोल इंजन है, जो 150 bhp की पावर और 320 Nm का पीक टॉर्क जनरेट है। दोनों इंजनों के साथ 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन मिलता है।