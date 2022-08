2022 Maruti Alto K10 vs S-Presso vs Kwid: Maruti Suzuki ने हाल ही में 2022 Alto K10 लॉन्च की है। इस कार का मुकाबला Maruti S-Presso और Kwid 1.0 से है। यहां हमने इन तीनों कारों के डाइमेंशन, इंजन स्पेसिफिकेशंस, फ्यूल एफिशिएंसी और कीमत की डिटेल्स शेयर की हैं। आइए डिटेल में जानते हैं इन तीनों कारों के बारे में… Also Read - नए अवतार में धमाल मचाने आ गई Maruti Alto K10, फोटो में देखें डिजाइन और जानें सभी फीचर्स

2022 Maruti Alto K10, S-Presso और Kwid के डायमेंशन

नई Alto K10 लंबाई और चौड़ाई के मामले में तीनों में से सबसे छोटी कार है। यह S-Presso से 35 mm और क्विड से 201 mm छोटी है। चौड़ाई के मामले में भी Alto K10 एस प्रेसो और क्विड की तुलना में 30 mm और 89 mm संकरी है। हालांकि ऑल्टो रेनो क्विड से 46 mm ऊंची है, लेकिन S-Presso से 29 mm नीची है। Also Read - Maruti Alto K10 की भारत में हुई वापसी, जानें कीमत, फीचर्स और माइलेज समेत पूरी डिटेल

इसके अलावा Alto K10 और S-Presso का वीलबेस 2380mm है, जो कि Kwid से 42mm कम है। Alto K10 में 13 इंच के वील्स दिए गए हैं, जबकि इसके कंपटीटर्स को 14-इंच के वील मिलते हैं। Also Read - 2022 Maruti Alto K10 भारत में कल करेगी एंट्री, लॉन्च से पहले टॉप वेरिएंट की तस्वीरें हुईं लीक

2022 Maruti Alto K10, S-Presso और Kwid का इंजन

इन तीनों कारों में 1.0-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड, 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है। इनके साथ 5-स्पीड मैनुअल या 5-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन दिया गया है।

Alto K10 और S-Presso में K10C पेट्रोल इंजन दिया गया है। इन दोनों का पावर आउटपुट भी बराबर है। हालांकि Kwid का आउटपुट थोड़ा बेहतर है। यह दोनों मारुति कारों के मुकाबले 1hp की पावर और 2Nm का टॉर्च अधिक जनरेट करता है। इसके अलावा kwid 800cc पेट्रोल इंजन के साथ भी आती है। वहीं नई Alto K10 भी 800cc इंजन के साथ आती है।

2022 Maruti Alto K10, S-Presso और Kwid का माइलेज

Alto K10 और S-Presso, रेनो की तुलना में काफी अधिक फ्यूल एफिशिएंट हैं। ARAI के मुताबिक नई K10 24.90kpl तक का माइलेज, Kwid से 22.5kpl तक का माइलेज और 25.30kpl तक का माइलेज देती है।

2022 Maruti Alto K10, S-Presso और Kwid की कीमत

इन तीनों कारों में से नई Alto K10 सबसे किफायती हैचबैक है। Alto K10 की कीमत 3.99 लाख से 5.84 लाख के बीच है। S-Presso की कीमत 4.25 लाख से 5.99 लाख रुपये के बीच है। वहीं Renault Kwid की कीमत 4.74 लाख से 5.99 लाख के बीच है। ध्यान रहे यह सभी कीमतें एक्स-शोरूम के मुताबिक हैं।