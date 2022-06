भारत में इन दिनों कॉम्पैक्ट SUV की डिमांड काफी ज्यादा है। लगभग हर कार मेकर इस सेगमेंट की कारें लाने की तैयारी कर रहा है। इस बीच Maruti Suzuki भी 2022 Brezza को जल्द ही लॉन्च करने वाली है। कंपनी ने अपकमिंग SUV के बुकिंग शुरू कर दी है। उम्मीद है यह 30 जून तक शोरूम पहुंच जाएगी। नई ब्रेजा के लॉन्च से पहले इसका CNG मॉडल स्पॉट हुआ है। Also Read - Maruti Suzuki Upcoming SUV: नई ब्रेजा से लेकर जिम्नी तक, मारुति जल्द लॉन्च करेगी ये दमदार SUV

Also Read - 2022 Maruti Suzuki Brezza की ऑफिशियल बुकिंग शुरू, जल्द होगी लॉन्चिंग

अपकमिंग 2022 Maruti Suzuki Brezza की काफी तस्वीरें लीक हो चुकी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मारुति नई ब्रेजा का CNG वेरिएंट भी लाएगी। हालिया लीक के मुताबिक इसमें एक टॉगल बटन दिया जा सकता है, जिसके साथ पेट्रोल और CNG फ्यूल ऑप्शन के लिए स्विच किया जा सकता है। इन तस्वीरों को TheIndianMotorhead नाम के इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किया गया है। Also Read - 2022 Maruti Suzuki Brezza: लीक वीडियो में स्पॉट हुई नई ब्रेजा, दमदार फीचर्स के साथ आएगी SUV

रिपोर्ट्स के मुताबिक 2022 Brezza के अलावा मारुति सुजुकी नई बलेनो हैचबैक का CNG संस्करण भी पेश करेगी। इसके अलावा आने वाले समय में कंपनी के हर मॉडल के लिए CNG वेरिएंट होगा।

Something hot, something techy. Get ready for the All New Hot And Techy Brezza.

Bookings Open!#HotAndTechyBrezza #BookingsOpen #MarutiSuzukiArena #AllNewBrezza #MarutiSuzuki pic.twitter.com/f6rX6h5OWg

— Maruti Suzuki Arena (@MSArenaOfficial) June 20, 2022