2022 Maruti Suzuki Brezza जल्द ही भारतीय बाजार में दस्तक देने वाली है। कंपनी कल यानी 30 जून को इसकी कीमतों का खुलासा करेगी। भले ही मारुति ने अपनी अपकमिंग SUV को लेकर ज्यादा कुछ नहीं बताया है, इसकी कई डिटेल्स लीक हो चुकी हैं।

New Brezza अपडेटेड डिजाइन, नए इंजन-गियरबॉक्स कॉम्बीनेशन और बेहतर इंटीरियर के साथ आएगी। लीक्स के मुताबिक इसे कुल 10 वेरिएंट में पेश किया जाएगा, जिसमें 7 मैनुअल और 3 ऑटोमैटिक शामिल हैं। आइए जानते हैं अपकमिंग Maruti Brezza में क्या कुछ खास होगा…

नई जनरेशन की मारुति ब्रेजा बिलकुल नए इंटीरियर के साथ आएगी। इसमें स्मार्टप्ले पीटीओ इंटरफेस और स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ 9 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा। हालांकि, स्मार्टप्ले प्रो को सिर्फ टॉप वेरिएंट पर पेश किया जाएगा। वहीं इसके लो-स्पेक मॉडल में स्मार्टप्ले स्टूडियो मिलेगा। नई ब्रेजा सुजुकी कनेक्ट के साथ 40 से अधिक कनेक्टेड कार फीचर्स को सपोर्ट करेगी। इसके साथ ही यह ओटीए अपडेट, वायरलेस डॉक और एडवांस वॉयस असिस्टेंस को भी सपोर्ट करेगी।

Stay in touch with your car at all times with Next Generation Suzuki Connect in the All New Hot And Techy Brezza.

Bookings Open: https://t.co/KgnhbXXGh7#HotAndTechyBrezza #MarutiSuzuki #BookingsOpen #SuzukiConnect #MSArena #MarutiSuzukiArena #AllNewBrezza pic.twitter.com/Nt6E0uhDZr

