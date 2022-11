Maruti Suzuki ने भारत में अपडेटेड Eeco MPV को लॉन्च कर दिया है। नई Maruti Eeco को 13 वेरिएंट ऑप्शन में खरीदा जा सकता है। नई इको वैन अब 5-सीटर और 7-सीटर ऑप्शन, कार्गो,टूर और एम्बुलेंस वर्जन में उपलब्ध है। Also Read - Upcoming MPVs in India: Hyundai Stargazer से लेकर नई Kia Carnival तक, भारत में लॉन्च होंगी ये जबरदस्त MPV

Updated Maruti Suzuki Eeco में कुछ कॉस्मेटिक और मशीनरी बदलाव किए गए हैं। इस MPV को पेट्रोल और CNG दोनों पावरट्रेन में खरीदा जा सकेगा। आइए डिटेल में जानते हैं Maruti Suzuki की इस नई कार के बारे में…

Maruti Suzuki New Eeco Launched with More Power, More Fuel-Efficient and More Style.

Price starts from 5.1 Lakh

CNG Mileage is 27.05 km/kg

