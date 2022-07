2022 Maruti Suzuki Grand Vitara पिछले सप्ताह 20 जुलाई को भारतीय बाजार में पेश हुई। यह कंपनी की पहली हाइब्रिड SUV है। कंपनी ने इसकी प्री-बुकिंग शुरू कर दी है। ग्रैंड विटारा एक्सक्लूसिविली Nexa डीलरशिप के जरिए बेचा जाएगी। इसे 11,000 रुपये के डाउनपेमेंट के साथ प्री-बुक कर सकते हैं। कंपनी ने इसकी कीमत अभी रिवील नहीं की है। सामने आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसकी कीमत फेस्टिव सीजन की शुरुआत में यानी सितंबर में आ सकती है। Also Read - ऐसी दिखती है नई Maruti Grand Vitara SUV, कंपनी ने जारी किया नया टीजर

कंपनी का दावा है कि पहले दो सप्ताह में ही 2022 Maruti Suzuki Grand Vitara की 15,000 बुकिंग हो चुकी है। अगर, आप भी मारुति सुजुकी की इस नई SUV को खरीदना चाहते हैं, तो इन 5 बातों के बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। Also Read - कन्फर्म! Maruti Grand VITARA भारत में जल्द होगी लॉन्च, 11000 रुपये में शुरू हुई बुकिंग

2022 Maruti Suzuki Grand Vitara: वेरिएंट्स और कलर ऑप्शन

Maruti Grand Vitara (2022) को 6 वेरिएंट्स- Sigma, Delta, Zeta, Alpha, Zeta+ और Alpha+ में खरीद सकते हैं। मारुति की यह SUV 2 इंजन ऑप्शन और 3 गियरबॉक्स कम्बिनेशन में आती है। इस SUV को 6 मोनो-टोन कलर ऑप्शन Chestnut Brown, Nexa Blue, Arctic White, Splendid Silver, Grandeur Grey और Opulent Red में खरीद सकते हैं। साथ ही, यह तीन डुअल-टोन पेंट स्कीम- Arctic White with Black, Splendid Silver with Black और Opulent Red with Black में आती है। Also Read - 2022 Brezza के बाद 'Vitara' SUV लाने की तैयारी में मारुति, 20 जुलाई को हो सकती है लॉन्च

2022 Maruti Suzuki Grand Vitara: डिजाइन

Maruti Grand Vitara के फ्रंट में क्रोम इंबेलिश्ड ग्रिल दिया गया है, जिसके सेंटर में Suzuki का लोगो लगा है। इस SUV की ग्रिल के चारों ओर LED DRL दिए गए हैं, जबकि हेडलैम्प को नीचे फिट किया गया है। इसमें 17 इंच का मशीन कट अलॉय वील्स (Alloy Wheels) दी गई है। वहीं, पीछे की तरह LED टेल लैम्प मिलेंगे।

2022 Maruti Suzuki Grand Vitara: डायमेंशन और कैपेसिटी

Suzuki Grand Vitara 2022 की लंबाई 4345mm है। वहीं, इसकी चौड़ाई 1795mm और ऊंचाई 1645mm है। मारुति की इस SUV में 2600mm का वीलबेस (Wheelbase) मिलेगा, जबकि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस 210mm है। Maruti Suzuki Grand Vitara 2022 में 45 लीटर का फ्यूल टैंक मिलेगा। वहीं, इसमें 260 लीटर से लेकर 310 लीटर का बूट स्पेस दिया गया है।

2022 Maruti Suzuki Grand Vitara: इंजन और गियरबॉक्स

Maruti Suzuki Grand Vitara 2022 दो इंजन ऑप्शन में आता है। इसमें 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो e-CVT (इलेक्ट्रिक ड्रिवन कन्टिनिअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन) स्ट्रॉन्ग हाईब्रिड टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। यह इंजन 91bhp की पावर और 122Nm का टॉर्क जेनरेट कर सकता है। इसमें लगे इलेक्ट्रिक मोटर से 79bhp की पावर और 141Nm का टॉर्क जेनरेट होता है। इन दोनों इंजन के कम्बाइंड आउटपुट से 114bhp की पावर जेनरेट होती है।

इसमें दूसरा 1.5 लीटर का माइल्ड हाइब्रिड इंजन ऑप्शन मिलता है। यह इंजन 101bhp की पावर और 136.8Nm का पीक टॉर्क जेनरेट कर सकता है। Suzuki Grand Vitara 2022 के इंजन के साथ 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स और 6 स्पीड AT यानी ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन मिलता है। इसके मैनुअल वेरिएंट के साथ AWD यानी ऑल वील ड्राइव का भी ऑप्शन मिलेगा।

2022 Maruti Suzuki Grand Vitara: इंटीरियर

Maruti Suzuki Grand Vitara में 9.0 इंच का टचसक्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। इसके साथ Android Auto और Apple Car Play का सपोर्ट दिया गया है, जो Suzuki के कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। साथ ही, इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम वायरलेस फीचर को भी सपोर्ट करता है।

इंटीरियर में पेनोरमिक सनरूफ, वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कलस्टर, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट जैसे फीचर्स मिलेंगे। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इस SUV में 360 डिग्री पार्किंग कैमरा, 6 एयरबैग्स, ESP (Extrasensory perception), हिल होल्ड असिस्टेंस, हिल डिसेंट कंट्रोल, TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) जैसे फीचर्स मिलेंगे।