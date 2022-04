मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) 21 अप्रैल यानी कल देश में नई XL6 MPV लॉन्च करेगी। नए मॉडल के कॉस्मेटिक डिजाइन और इंजन-गियरबॉक्स में बदलाव किए जाएंगे। Also Read - बलेनो से लेकर ब्रेजा तक, आज से महंगी हुईं Maruti Suzuki की कारें, जानिए कितने बढ़ गए दाम

रिपोर्ट्स के मुताबिक नई 2022 मारुति XL6 एक नए फ्रंट ग्रिल और क्रोम बार से जुड़े नए हेडलैंप के साथ आएगी। इस MPV में नया फॉग लैम्प असेंबल है, जिसके चारों ओर ब्लैक और बॉडी कलर ORVM हैं। यह 16 इंच के ड्यूल-टोन अलॉय वील के साथ आ सकती है। MPV का फ्रंट और रियर बंपर भी अपडेट होगा। Also Read - Kia Sonet CNG की दिखी पहली झलक, Maruti Brezza और Tata Nexon के CNG मॉडल्स से होगी टक्कर

नया मॉडल Zeta, Alpha और एक नए टॉप-स्पेक Alpha Plus वेरिएंट में आएगा। इसे 6 कलर ऑप्शन में पेश किया जाएगा- ग्रैंड्योर ग्रे, सेलेस्टियल ब्लू, आर्कटिक वाईट, ब्रेव खाकी, स्प्लेंडिड सिल्वर और ऑपुलेंट रेड। Also Read - Upcoming Hybrid Cars In India: Maruti Suzuki से Honda तक, भारत में आने वाली हैं ये हाइब्रिड कारें

वेंटीलेटेड सीट्स

नई XL6 वेंटीलेटेड फ्रंट सीट्स के साथ आएगी। कंपनी ने एक टीजर वीडियो जारी किया है जिसमें ड्राइवर और को-पैसेंजर सीट्स के लिए वेंटीलेटेड फंक्शन का खुलासा किया गया है।

Feel pampered in utmost comfort with the Ventilated Front Seats in the All-New XL6. Experience true indulgence with the All-New XL6.#BookingsOpen: https://t.co/0m4FCnkxF5#VentilatedSeats #AllNewXL6 #StayTuned #NEXAExperience #NEXA #CreateInspire pic.twitter.com/peqyTHtq36

— Nexa Experience (@NexaExperience) April 19, 2022