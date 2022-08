MG Motor India जल्द ही नई Hector लॉन्च करने वाली है। कंपनी ने हाल में इस अपकमिंग SUV का टीजर जारी किया है। उम्मीद है नई हेक्टर को भारत में जल्द लॉन्च किया जाएगा। हालांकि इसकी ऑफिशियल लॉन्च डेट सामने नहीं आई है। Also Read - Jeep Compass 5th Anniversary Edition हुआ लॉन्च, जानें कीमत और फीचर्स

नए टीजर वीडियो में 2022 MG Hector का फ्रंट फेसिया दिखाया गया है। इसमें नए डिजाइन किए गए क्रोम ग्रिल और सिल्हूट हैं। इसके अलावा SUV की लीक तस्वीरें इस बात की पुष्टि करती हैं कि इसके हेडलैम्प्स और टेललैंप्स को भी अपडेट किया जाएगा। हालांकि सबसे बड़ा अपडेट कार के केबिन के अंदर किया जाएगा। Also Read - जल्द ही नए अवतार में आएगी Jeep Compass SUV, जानें क्या-क्या होंगे बदलाव

2022 MG Hector में नया 14-इंच का पोर्ट्रेट-स्टाइल टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जाएगा। इसका डिजाइन Tesla Model S से इंस्पायर्ड लगता है। इसका मतलब है कि अपकमिंग कार का इंटीरियर बेहद लग्जरी एक्सपीरियंस देगा।

The Next-Gen Hector is here to indulge your drive with a Symphony of Luxury, complemented by an immersive experience with India’s largest 14” HD Portrait Infotainment System. Coming soon.#NextGenMGHector #ItsAHumanThing pic.twitter.com/3rPAi8K6g0

