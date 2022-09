MG Hector का अपडेटेड वर्जन जल्द ही भारतीय बाजार में दस्तक दे सकता है। इसे हाल में लद्दाख की सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया है। हालांकि इस SUV के अधिकतर हिस्से कवर किए गए थे, बावजूद इसके कार की काफी डिटेल्स का पता चलता है। इसके अलावा इस अपकमिंग MG Hector SUV की कुछ खास डिटेल्स का खुलासा कंपनी पहले ही कर चुकी है। आइए जानते हैं इसमें क्या कुछ खास होगा… Also Read - MG Hector, Hector Plus और Astor की कीमत बढ़ी, यहां चेक करें नए दाम

2022 MG Hector में सबसे बदलाव इसका बड़ा फ्रंट ग्रिल होगा। ग्रिल के ऊपरी हिस्से में MG लोगो दिया जाएगा। हालांकि, स्प्लिट हेडलैंप असेंबली में कोई खास बदलाव नहीं किया जाएगा। इसके ऊपर स्लीक डुअल-फंक्शनिंग डे-टाइम रनिंग LED और फ्रंट बंपर पर LED फॉग लैंप के साथ डुअल LED प्रोजेक्टर दिए जाएंगे। Also Read - 2022 MG Hector में मिलेगा 14-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, टीजर में हुआ खुलासा

हालांकि इसके साइड प्रोफाइल में कोई बदलाव नजर नहीं आता है। अपडेटेड MG Hector में मौजूदा वर्जन की तरह ही सिल्हूट, विंडो शोल्डर लाइन, साइड बॉडी पैनल पर क्रीज और 18-इंच के अलॉय वील दिखाई दे रहे हैं। हालांकि, यह उम्मीद की जाती है कि अपडेटेड Hector के प्रोडक्शन वर्जन को 18-इंच के अलॉय वील्स के लिए नया डिजाइन मिल सकता है। इसके अलावा कंपनी टेल लैंप को एक नया रूप देने के लिए नए LED इंसर्ट पेश कर सकती है। Also Read - 2022 MG Hector का टीजर आया, भारत में जल्द होगी लॉन्च

MG Hector के अपडेटेड वर्जन के केबिन को कंपनी सोशल मीडिया हैंडल पर टीज किया जा चुका है। Hector के नए अपडेटेड मॉडल में नया डैशबोर्ड होगा, जिसमें 14-इंच एचडी पोर्ट्रेट टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा। यह अब तक भारत में मिलने वाली किसी भी कार में सबसे बड़ा इंफोटेनमेंट है। इसके अलावा कार के एसी वेंट्स और फुल-TFT इंस्ट्रूमेंट कंसोल भी नए हैं। मौजूदा मॉडल की तरह, अपडेटेड Hector में भी पियानो ब्लैक और ब्रश मेटल इंसर्ट के साथ केबिन के लिए डुअल-टोन ब्लैक और बेज लेआउट दिया जा सकता है।

A symphony of luxury, the interior of the Next-Gen Hector is designed to offer an immersive experience with handcrafted textures, soft-touch tactile & versatile ambience. Stay tuned for more! #TheNextGenHector #ItsAHumanThing pic.twitter.com/mFmeIYE6s4

— Morris Garages India (@MGMotorIn) September 7, 2022