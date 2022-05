लैंड रोवर (Land Rover) ने नई जनरेशन की Range Rover Sport SUV पर्दा उठा दिया है। नया मॉडल बेहतर स्टाइलिंग, शानदार इंटीरियर और पावरफुल पावरट्रेन ऑप्शन के साथ आती है। नई 2023 रेंज रोवर स्पोर्ट P360 SE, P400 SE Dynamic, P440e Autobiography और P530 First Edition वेरिएंट में आती है। Also Read - Driving License New Rules: अब आसानी से बनेगा ड्राइविंग लाइसेंस, सरकार ला रही नए नियम

हाइलाइट्स के लिए, कार अंदर और बाहर दोनों तरफ कॉस्मेटिक बदलाव और कई नए फीचर्स अपडेट किए गए हैं। यह माइल्ड-हाइब्रिड, प्लग-इन हाइब्रिड और टर्बोचार्ज्ड V8 पावरट्रेन के ऑप्शन के साथ उपलब्ध है। Also Read - नए अवतार में आने वाली है Maruti Alto, इंजन और फीचर्स होंगे दमदार

2022 Range Rover Sport SUV का एक्सटीरियर

कार में संकरी हेडलाइट्स और 23 इंच के वील दिए गए हैं। तीसरी जनरेशन की रेंज रोवर स्पोर्ट में एक लंबा हुड, एल-शेप के DRL के साथ हेडलाइट्स, ब्लैक ग्रिल और एयर वेंट दिया गया है। इसके किनारों पर ब्लैक बी-पिलर्स, ORVM, शार्प बॉडी लाइन्स, फ्लश-फिटेड डोर हैंडल और 21/23-इंच मल्टी-स्पोक वील्स हैं। Also Read - World Smallest Car: 42 किलोमीटर माइलेज, फाइबर ग्लास बॉडी और मात्र 59 किलोग्राम की है यह कार, देखें तस्वीरें

2022 Range Rover Sport SUV का इंटीरियर

रेंज रोवर स्पोर्ट में एक शानदार केबिन है, जिसमें मसाज फीचर के साथ वेंटीलेटेड सीट्स, मल्टी फंक्शनल स्टीयरिंग वील और 15W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। इसमें 13.7-इंच का इंटरएक्टिव ड्राइवर डिस्प्ले और Android Auto और Apple CarPlay सपोर्ट के साथ 13.1-इंच Pivi Pro इंफोटेनमेंट सिस्टम मौजूद है।

इसके अलावा एक 29-स्पीकर मेरिडियन सिग्नेचर साउंड सिस्टम, ऑफ-रोड क्रूज कंट्रोल, एक 360-डिग्री-व्यू कैमरा, लेन-कीपिंग असिस्ट और पार्किंग सेंसर भी उपलब्ध हैं। कार में PM2.5 फिल्ट्रेशन और नैनो X टेक्नोलॉजी के साथ केबिन एयर प्यूरीफिकेशन, वायरलेस चार्जिंग जैसे फीचर भी मिलते हैं।

2022 Range Rover Sport SUV का इंजन

2022 Range Rover Sport SUV में कई पावरट्रेन ऑप्शन मिलते हैं। इसमें ट्रांसमिशन के 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया गया है।

पहला 3.0-लीटर, माइल्ड-हाइब्रिड, टर्बोचार्ज्ड इंजन है, जो P360 SE में 355hp / 500Nm और P400 SE डायनेमिक में 395hp / 550Nm पावर आउटपुट देता है।

P440e में प्लग-इन-हाइब्रिड सेटअप है जो 434hp/839Nm जनरेट करता है और इसकी 31.8kWh बैटरी 77.2km की (इलेक्ट्रिक-ओनली) रेंज देती है।

P530 में 4.4-लीटर, ट्विन-टर्बो V8 इंजन मिलता है जो 523hp / 750Nm का आउटपुट देता है।

2022 Range Rover Sport SUV की कीमत

अमेरिका में, 2023 रेंज रोवर स्पोर्ट की शुरुआती कीमत $84,350 (लगभग 65.16 लाख रुपये) है और इसकी बुकिंग शुरू हो चुकी है। उम्मीद है कि इस शानदार कार को भारत में जल्द लॉन्च किया जाएगा।