2022 Triumph Tiger 1200 को भारत में लॉन्च कर दिया गया है। इस बाइक का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। नई बाइक अब दो वेरिएंट और चार ट्रिम्स में उपलब्ध है। इसके लिए बुकिंग दिसंबर 2021 में शुरू हो गई थी और इसकी डिलीवरी अगले महीने शुरू हो सकती है।

टाइगर 1200 की पिछली जनरेशन वाली बाइक की कीमत लगभग 17 लाख रुपये थी। अब यह नई मोटरसाइकल अधिक महंगी हो गई है। भारतीय बाजार में नई ट्रायम्फ टाइगर 1200 का मुकाबला BMW R 1250 GS और Ducati Multistrada V4 से होगा।

2022 Triumph Tiger 1200 शानदार टेक्नोलॉजी से लैस है। बाइक रडार सिस्टम जैसे हेडलाइन-ग्रैबिंग फीचर्स के साथ आती है जो ब्लाइंड स्पॉट और लेन चेंज वार्निंग सिस्टम की सुविधा देता है। इसमें लीन सेंसिटिव कॉर्नरिंग लाइट्स, एक 7-इंच ब्लूटूथ-TFT डिस्प्ले, इलेक्ट्रॉनिक सस्पेंशन, 6 राइडिंग मोड, अप/डाउन क्विकशिफ्टर, हिल होल्ड, क्रूज कंट्रोल, हीटेड ग्रिप्स और कीलेस ऑपरेशन जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसके अलावा बाइक के एक्सप्लोरर वेरिएंट में टायर-प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और हीटेड राइडर और पिलर सीटें भी मिलती हैं।

इस मोटरसाइकल टी-प्लेन क्रैंकशाफ्ट के साथ एक 1,160cc इंजन दिया गया है। यह 9,000 rpm पर 147 bhp की पावर और 7,000 rpm पर 130 Nm पीक टॉर्क जनरेट करता है। इंजन को 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है।

अपडेट की गई बाइक अपने पुराने मॉडल की तुलना में 25 किग्रा से अधिक हल्की है। नई ट्रायम्फ टाइगर 1200 दो वेरिएंट- जीटी और रैली में आती है और हर वेरिएंट पर दो ट्रिम्स का ऑप्शन मिलता है।

Tiger 1200 GT Pro और Rally Pro में 20-लीटर का फ्यूल टैंक है, जो 400 किमी तक की रेंज दे सकता है। वहीं Rally Explorer और GT Explorer में 30-लीटर का फ्यूल टैंक है, जो 600 किमी तक की रेंज दे सकता है। GT रेंज 19-इंच के फ्रंट और 18-इंच के रियर अलॉय वील्स के साथ आती है जबकि रैली रेंज में 21 इंच का फ्रंट और 18 इंच के स्पोक वील मिलते हैं।

2022 Triumph Tiger 1200 को भारत 19.19 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया है।

Tiger 1200 GT Pro वेरिएंट की कीमत 19.19 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है।

Tiger 1200 GT Explorer वेरिएंट की कीमत 20.69 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है।

Tiger 1200 Rally Pro वेरिएंट की कीमत 20.19 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है।

Tiger 1200 Rally Explorer वेरिएंट की कीमत 21.69 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है।

