2022 Volvo XC40 Facelift को आखिरकार भारत में लॉन्च कर दिया गया है। अब यह SUV सेल के लिए अवेलेबल है। यह SUV सिंगल B4 अल्टीमेट वेरिएंट में आती है। नई 2022 Volvo XC40 में अपडेटेड LED DRL के साथ एंगुलर हेडलैंप दिए गए हैं। इसके फ्रंट बम्पर और फॉग लैंप असेंबली में भी बदलाव किए गई हैं। हालांकि इसका फ्रंट ग्रिल पहले की तरह ही है। इस SUV को 5-स्पोक सिल्वर अलॉय वील के साथ असेंबल किया गया है। वहीं इसके रियर सेक्शन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आइए जानते हैं इसके बारे में…

We stand at the threshold of the future of mobility, and Volvo is here to escort you. We present to you our new range of Petrol Mild Hybrid cars, built with technological excellence. Book a test drive at your local Volvo dealership today.#VolvoIndia #PetrolMildHybridRange

