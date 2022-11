2023 Jeep Grand Cherokee के लिए ऑफिशियल बुकिंग शुरू हो चुकी है। इसे 50,000 रुपये का टोकन अमाउंट देकर बुक किया जा सकता है। इस नई Jeep SUV को भारत में 11 नवंबर को लॉन्च किया जाना है। वहीं इसकी डिलीवरी नवंबर के आखिर तक में शुरू होने की उम्मीद है। Also Read - Jeep Grand Cherokee से लेकर Pravaig Electric SUV तक, नवंबर में आ रहीं 3 धांसू कारें

यह Jeep India का चौथा वीइकल होगा, जिसे पुणे में कंपनी की रंजनगांव फैसिलिटी में असेंबल किया जाएगा। नई Grand Cherokee SUV का डिजाइन कुछ-कुछ Wagoneer और Meridian SUVs जैसा होगा। साथ ही इसके केबिन के अंदर कुछ बदलाव और फीचर अपग्रेड भी किए जाएंगे। आइए जानते हैं नई जीप SUV के बारे में… Also Read - 2022 Jeep Grand Cherokee भारत में जल्द होगी लॉन्च, BMW X5 और Land Rover Discovery से होगी टक्कर

बाहर की तरफ नई ग्रैंड चेरोकी में अपडेटेड 7-स्लॉट ग्रिल, LED DRL के साथ स्लिम हेडलैंप, डी-पिलर पर फ्लोटिंग रूफ इफेक्ट और अपडेटेड रियर पिलर मिलेगा।

अपकमिंग ग्रैंड चेरोकी में अंदर की तरफ लेदर अपहोल्स्ट्री, पैनोरमिक सनरूफ, वेंटीलेटेड फ्रंट सीट्स, हेड-अप डिस्प्ले और मल्टीफंक्शनल स्टीयरिंग वील मिलेगा।

नई 2023 जीप ग्रैंड चेरोकी में 10.1 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा। इसके अलावा फ्रंट पैसेंजर के लिए भी 10.25 इंच का टचस्क्रीन होगा। यह SUV ADAS (एडवांस ड्राइविंग असिस्टेंस सिस्टम) के साथ आएगी। इसमें पैदल चलने वालों के लिए इमरजेंसी ब्रेकिंग, आगे की टक्कर के लिए अलर्ट, अडप्टिव क्रूज कंट्रोल और रियर क्रॉस पाथ डिटेक्शन के साथ ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं।

With luxury, performance, connectivity and iconic Jeep capability, the most awarded luxurious SUV is here to make your adventures grand.https://t.co/OmRIvLupUF pic.twitter.com/4Y0Yfy5AWv

— Jeep India (@JeepIndia) October 21, 2022