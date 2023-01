MG Motor India ने भारतीय बाजार के लिए नई 2023 MG Hector Facelift को पेश कर दिया है। सभी इच्छुक खरीदार नई हेक्टर को ऑनलाइन या MG डीलरशिप पर बुक कर सकते हैं। नई SUV अपडेटेड डिजाइन और नए इंटीरियर के साथ आती है। उम्मीद है कंपनी नई MG Hector की कीमतों की अनाउंसमेंट 2023 Auto Expo में कर सकती है। Also Read - 2023 MG Hector Facelift की तस्वीरें लॉन्च से पहले हुईं लीक, जानें इसमें क्या होगा खास

2023 Hector बिलकुल नए डिजाइन किए गए फ्रंट फेसिया के साथ आती है। इसमें शार्प लाइन्स और एंगुलर बॉडी पैनल हैं। SUV का ग्रिल काफी बड़ा है और निचले बम्पर में काफी नीचे की ओर फैला हुआ है। ग्रिल में क्रोम सराउंड के साथ एक नया डायमंड जैसा पैटर्न है जो हाई-माउंटेड LED डे-टाइम रनिंग लैंप के साथ मिल जाता है। Also Read - 2023 MG Hector Facelift भारत में कल होगी लॉन्च, जानें कितनी होगी SUV की कीमत

Presenting the #NextGenHector! A Premium SUV designed to pamper you like never before –with exceptional driving comfort, luxurious interiors, intuitive features & exciting new technologies at your command. #MG #Hector #InternetCar #SUV #ItsAHumanThing #MGHector#SymphonyOfLuxury pic.twitter.com/yXxYV2HeNy

— Morris Garages India (@MGMotorIn) January 9, 2023