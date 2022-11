Triumph Motorcycles ने ग्लोबल मार्केट के लिए Triple 765 R, RS बाइक्स पेश की हैं। इन दोनों मोटरसाइकलों के जल्द ही भारत में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। इसके साथ कंपनी Triumph Street Triple Moto2 लिमिटेड एडिशन भी पेश किया है। आइए जानते हैं इन तीनों बाइक्स के बारे में… Also Read - 2023 KTM RC 8C बाइक से हटा पर्दा, 889cc इंजन के साथ मिलेगी जबरदस्त पावर

2023 Triumph Street Triple 765 R, RS में मस्कुलर 15-लीटर फ्यूल टैंक, आइब्रो जैसे DRL के साथ ट्विन-पॉड LED हेडलाइट, बड़ा हैंडलबार, बार-एंड मिरर, ऑप्शनल रियर सीट काउल के साथ स्प्लिट-टाइप सीट्स, अंडर-बेली एग्जॉस्ट और स्लीक LED टेललैंप के साथ स्लिम टेल सेक्शन दिए गए हैं। Also Read - Jawa 42 Bobber भारत में हुई लॉन्च, जानें कितनी है कीमत और क्या हैं फीचर्स

Class leading power, the highest ever specification of brakes and technology, plus the next level in razor sharp handling – this is the new performance naked sports benchmark.

2023 स्ट्रीट ट्रिपल 765 R और RS दोनों में 765cc, 12-वाल्व, DOHC, लिक्विड-कूल्ड, इनलाइन-ट्रिपल इंजन दिया गया है। इसे 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है। 765 R में यह इंजन 118.4hp की पावर और 80Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। वहीं RS बाइक के साथ यह इंजन 128.2hp/80Nm का आउटपुट देता है।

पैसेंजर्स की सेफ्टी के मामले में, दोनों बाइक कॉर्नरिंग ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, राइड-बाय-वायर थ्रॉटल और राइडिंग मोड के साथ आती है। ये फ्रंट और रियर दोनों वील्स पर डिस्क ब्रेक से भी लैस हैं। दोनों मोटरसाइकलों पर सस्पेंशन ड्यूटी के लिए फ्रंट की तरफ शोआ इनवर्टेड फोर्क्स और पीछे एडजस्टेबल मोनो-शॉक यूनिट दी गई है।

फिलहाल Triumph Street Triple 765 R, RS बाइक्स की कीमत और उपलब्धता का खुलासा किया जाना बाकी है। भारत में लॉन्च होने के बाद इनका मुकाबला Kawasaki Z650 और Honda CB650R से होगा।

कंपनी ने लिमिटेड एडिशन Triumph Street Triple Moto2 बाइक को भी पेश किया है। इसमें एडजस्टेबल फ्रंट फोर्क्स और रियर मोनो-शॉक, ब्रेम्बो स्टाइलमा ब्रेक कैलिपर्स, बायडायरेक्शनल क्विकशिफ्टर के साथ-साथ लीन-सेंसिटिव ट्रैक्शन कंट्रोल, 5 राइडिंग मोड जैसे प्रीमियम हार्डवेयर मिलते हैं।

INTRODUCING THE NEW ULTRA EXCLUSIVE STREET TRIPLE 765 Moto2TM EDITION.

The ultimate Street Triple and the closest you can get to a Moto2TM racer for the road. Limited to just 765 of each of the two race-inspired colour schemes.

Discover more: https://t.co/lA0ZeR1LNL pic.twitter.com/OBRi6jfJXX

— Triumph Motorcycles (@OfficialTriumph) November 3, 2022