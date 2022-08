Mahindra and Mahindra ने हाल में 5 Electric SUVs के कॉन्सेप्ट से पर्दा हटाया है। इन नए अपकमिंग मॉडल में XUV.e8, XUV.e9, BE.05, BE.07 और BE.09 का नाम शामिल है। हालांकि ये सभी कॉन्सेप्ट मॉडल हैं, लेकिन कंपनी के चेयरमैन Anand Mahindra ने कन्फर्म किया है कि कंपनी इन सभी को लॉन्च करेगी। Also Read - Mahindra Born Electric SUVs: महिंद्रा लॉन्च करेगी 5 शानदार इलेक्ट्रिक गाड़ियां, यहां देखें खूबसूरत Pics

दरअसल Anand Mahindra ने ट्विटर पर एक यूजर के सवाल पूछने पर इनकी लॉन्चिंग की पुष्टि की है।

Nope three of them are in an advanced stage of development and two will soon be under execution. What you see is what you will get… https://t.co/IAbA4GTUPP

— anand mahindra (@anandmahindra) August 15, 2022