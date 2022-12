Apple Car: Apple Inc अपनी एक महत्वकांक्षी प्रोजेक्ट को अंजाम देने की कोशिश कर रही है, जिसमें Self Driving Car को लॉन्च किया जाएगा। लेकिन अब इस कार की लॉन्चिंग को आगे बढ़ा दिया है। यह जानकारी एक मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आई है। Apple की यह कार कई अच्छे और फ्यूचरिस्टिक फीचर्स के साथ दस्तक देगी। ऐप्पल की इस कार में स्टेयरिंग व्हील नहीं मिलेगा। हालांकि इसमें मैनुअल ब्रेक सिस्टम होगा या नहीं, उसके बारे में जानकारी नहीं है। Also Read - Apple Electric Car में नहीं होगी स्टीयरिंग! खास जानकारी आई सामने

एक रिपोर्ट में ऐप्पल के एक बड़े अधिकारी का हवाला देकर बताया है कि कुछ महीने पहले जानकारी शेयर हुई थी कि यह एक एडवांस कार हो सकती है, जिसमें सेल्फ ड्राइविंग सिस्टम होगा। इसमें कार ड्राइवर में स्टेयरिंग व्हील का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। हालांकि इसको लेकर ऐप्पल की तरह से कोई ऑफिशियल ऐलान नहीं किया है। इस कार को लेकर कई लीक्स और कॉन्सेप्ट रेंडर्स सामने आ चुके हैं। Also Read - Foxconn: एप्पल के पार्टनर ने दिखाई अपनी इलेक्ट्रिक कार, बेहद खास है यह जानकारी

ड्राइविंग के दौरान देख सकेंगे OTT Movies

Apple अभी अपने व्हीकल को डेवलप करने का प्लान तैयार कर रहा है। Apple Car में ड्राइवर गेम्स खेल के साथ OTT Movies भी देख सकेंगे। हालांकि यह सेल्फ ड्राइविंग कार का सिस्टम कितना सटीक होगा, वह तो उसकी लॉन्चिंग के बाद ही पता चलेगा। हालांकि अभी इस कार को लेकर कई खूबियां सामने आना बाकी है और अभी इसकी लॉन्चिंग में 4 साल का वक्त बाकी है। Also Read - एप्पल की इलेक्ट्रिक कार परियोजना के 200 कर्मियों का होगा तबादला

Google कई साल से तैयार कर रही है सेल्फ ड्राइविंग कार

Google Self Driving Car पर बीते लंबे समय से काम कर रहा है और अभी भी वह अपनी कार को बिक्री के लिए पेश नहीं कर पाया है। गूगल की सेल्फ ड्राइविंग कार में कई अच्छे फीचर्स और सेफ्टी को सुनिश्चित करने के लिए कई फीचर्स को शामिल किया गया है।

Apple के प्रोडक्ट दुनियाभर में लोकप्रिय

Apple के प्रोडक्ट दुनियाभर में लोकप्रिय हैं, जिसमें आईफोन, TWS, Macbook आदि शामिल हैं। iPhone 14 सीरीज को कंपनी ने इस साल सितंबर में पेश किया है. इस बार कंपनी ने न्यू स्टाइल की नॉच का इस्तेमाल किया है, जिसे Dynamic Island नाम दिया है।