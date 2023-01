Auto Expo 2023 भारत में अगले सप्ताह शुरू होने वाला है। लोग इस इवेंट के 16वें एडिशन के लिए उत्साहित हैं। भारत में ऑटो एक्सपो दुनिया भर में होने वाले सबसे पॉपुलर Auto Show में से एक है। इस इवेंट में कॉन्सेप्ट मॉडल, नए प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी को शो करते हैं। Also Read - दमदार इंजन वाली नई बाइक से हटा पर्दा, जानें डिजाइन से लेकर फीचर्स तक की डिटेल

Auto Expo की शुरुआत 1986 में प्रगति मैदान, नई दिल्ली में हुई थी। हालांकि पिछले कुछ मौकों से यह इवेंट दो स्थानों पर होने लग गया है। इस साल भी, Auto Expo 2023 दो स्थानों – नई दिल्ली में Auto Expo 2023 Components और ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में Auto Expo 2023 Motor Show होगा। Also Read - Kia ला रही है 7 सीटर SUV, Auto Expo 2023 में उठेगा खूबियों से पर्दा

ऑटो एक्सपो 2023 भारत में 13 जनवरी से शुरू होकर 18 जनवरी को समाप्त होगा। 13 जनवरी को सिर्फ बिजनेस टिकट वालों को ही एंट्री मिलेगी, जिन्हें सुबह 11:00 बजे से शाम 07:00 बजे तक रहने की परमीशन होगी। वहीं आम जनता के लिए ऑटो एक्सपो 2023, 13 जनवरी से 18 जनवरी तक सुबह 11:00 बजे से रात 8:00 बजे तक खुला रहेगा। ध्यान देने वाली बात यह कि सभी दिनों में बंद होने के समय से 1 घंटे पहले गेट पर एंट्री बंद कर दी जाएगी। ऑटो एक्सपो 2023 लॉन्च इवेंट्स के लिए 11 जनवरी और 12 जनवरी को मीडिया के लिए खास तौर से खुला रहेगा। Also Read - Hyundai Creta से भी साइज में बड़ी होगी Maruti की Electric SUV, नजर आएंगे कई प्रीमियम फीचर्स

This year’s Auto Expo will also feature concurrent events focusing on keys aspects in the world of auto mobility. #AutoExpo2023 #autoexpo #autoexpoindia #autoexpogreaternoida #greentech #futuretrends #autoinnovation #futuretech pic.twitter.com/213yNAMo23

— Auto Expo – The Motor Show (@AEMotorShow) January 3, 2023