महिंद्रा ग्रुप (Mahindra Group) के चेयरमैन आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) ट्विटर पर काफी एक्टिव रहते हैं। गाड़ियों से जुड़े जुगाड़ और कारनामों को लेकर उन्होंने कई पोस्ट की हैं। केबिजनेस टाइकून की ट्विटर वॉल दिलचस्प ट्वीट्स और शेयरों से भरी पड़ी है। हाल ही में, उन्होंने बजाज चेतक स्कूटर (Bajaj Chetak Scooter) का एक वीडियो शेयर किया है, जिसे लाइटिंग, मोतियों और कई तरह की आकर्षक चीजों सजाया गया है। Also Read - फिर लगी Electric Scooter में आग, चार्जिंग के दौरान जला Pure EV ई-स्कूटर

इतना ही नहीं इस बजाज चेतक स्कूटर में स्पीकर लगे थे और स्कूटर पर बजने वाले म्यूजिक की बीट के साथ मैच करते हुए लाइट जल रही थी। कुल मिलाकर, स्कूटर इतना आकर्षक लग रहा था कि हर किसी का ध्यान इस पर जा रहा था। Also Read - Scorpio N का टीजर देख Anand Mahindra हुए हैरान, बोले- 'कार नहीं है नई स्कॉर्पियो', जानें पूरा मामला

Anand Mahindra ने ट्विटर पर वीडियो को कैप्शन के साथ शेयर किया, जिसमें लिखा था, “जीवन उतना ही कलरफुल और एंटरटेनिंग हो सकता है जितना आप चाहते हैं।” ट्वीट के साथ उन्होंने पोस्ट के अंत में #OnlyInIndia का भी इस्तेमाल किया। Also Read - BattRE Storie इलेक्ट्रिक स्कूटर भारत में हुआ लॉन्च, कीमत है एक लाख रुपये से कम

Life can be as colourful and entertaining as you want it to be… #OnlyInIndia pic.twitter.com/hAmmfye0Fo

— anand mahindra (@anandmahindra) June 17, 2022