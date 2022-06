जल्द ही इंडियन कार्स की सेफ्टी टेस्टिंग देश में ही की जाएगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने Bharat NCAP को पेश करने के लिए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को मंजूरी दे दी है। नया कार वैल्यूएशन प्रोग्राम 1 अप्रैल, 2023 को शुरू किया जाएगा। Also Read - Nitin Gadkari ने दी Bharat NCAP को मंजूरी, अब इंडिया में भी होगा गाड़ियों का क्रैश टेस्ट

PIB की एक ऑफिशियल बयान के मुताबिक, Bharat NCAP 'M1' कटेगरी के टाइप-अप्रूव्ड वीइकल्स पर लागू होगा। इनमें आठ सीटों वाले पैसेंजर वीइकल शामिल हैं, जिनका कुल वजन 3.5 टन से कम है।

भारत में ऑटोमोबाइल्स को मौजूदा भारतीय नियमों और ड्राइविंग कंडीशन के साथ क्रैश टेस्ट में उनके परफॉर्मेंस के आधार पर स्टार रेटिंग दी जाएगी। Bharat NCAP प्रोग्राम की अनाउंसमेंट पहली बार 2016 में की गई थी।

इससे पहले केंद्रीय मंत्री Nitin Gadkari ने Bharat NCAP को मंजूरी दे चुके हैं। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा, “क्रैश टेस्ट के आधार पर भारतीय कारों की स्टार रेटिंग न केवल पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए, बल्कि भारतीय ऑटोमोबाइल के एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए भी बेहद जरूरी है।” उन्होंने कहा, “Bharat NCAP भारत को दुनिया में नंबर 1 ऑटोमोबाइल हब बनाने के मिशन के साथ हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को आत्मानिर्भर बनाने में मदद करेगा।”

Star Rating of Indian Cars based on Crash Tests is extremely crucial not only to ensure structural and passenger safety in cars, but to also increase the export-worthiness of Indian automobiles.

— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) June 24, 2022