Image: New Mahindra Scorpio

महिंद्रा (Mahindra and Mahindra) ने ऑफिशियल तौर पर नई स्कॉर्पियो एसयूवी को टीज करना शुरू कर दिया है। इसे भारतीय सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान कई बार देखा गया है। New Mahindra Scorpio के जून 2022 में लॉन्च होने की उम्मीद है। हालांकि, महिंद्रा ने अभी तक इस पर ऑफिशियल घोषणा नहीं की है। Also Read - 2022 Mahindra Scorpio का पहला ऑफिशियल टीजर हुआ जारी, जल्द हो सकती है लॉन्च

2022 Mahindra Scorpio का नया टीजर

Mahindra Automotive ने नई स्कॉर्पियो उर्फ ​​”Big Daddy Of SUV” का एक और टीजर जारी किया है, जिसमें कार के डिजाइन हाइलाइट्स का पता चलता है। इसमें फ्रंट ग्रिल, रियर बम्पर, बॉडी लाइन और दूसरे डिजाइन एलिमेंट्स को अपडेट किया गया है। नई महिंद्रा स्कॉर्पियो का भारतीय बाजार में लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है। महिंद्रा ने कुछ दिनों पहले इसका पहला टीजर पेश किया था। Also Read - अंदर से कुछ ऐसी दिखेगी 2022 Mahindra Scorpio, लॉन्च से पहले 'सीक्रेट' तस्वीरें लीक

2022 Mahindra Scorpio का डिजाइन होगा शानदार

टीजर के मुताबिक नई स्कॉर्पियो का साइज और रोड प्रीजेंस शानदार होने वाली है। इस SUV में लैडर ऑन फ्रेम डिजाइन मिलेगा, जो इसे शानदार ऑफ-रोडर भी बनाता है।

लीक हुई तस्वीरों से साफ है कि नई महिंद्रा स्कॉर्पियो में पूरी तरह से नए इंटीरियर मिल रहा है। इसे ड्यूल-टोन इंटीरियर डिजाइन और साथ ही नया इंफोटेनमेंट स्क्रीन सिस्टम मिलेगा। नई महिंद्रा स्कॉर्पियो के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को भी अपग्रेड किया गया है। इसके अलावा, नई महिंद्रा स्कॉर्पियो में सीटिंग लेआउट को बदल दिया गया है। एसयूवी में रियर एसी वेंट, सनरूफ, स्टार्ट/स्टॉप बटन और रूफ-माउंटेड स्पीकर जैसे वायरलेस चार्जिंग, हाईट-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट जैसे फीचर मिल सकते हैं।

इसके साथ ही SUV में 6 एयरबैग, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, क्रूज कंट्रोल, रिवर्स कैमरा और रियर डिस्क ब्रेक जैसे सेफ्टी फीचर्स मिलेंगे।

2022 Mahindra Scorpio का इंजन

नई महिंद्रा स्कॉर्पियो के इस साल जल्द लॉन्च होने की उम्मीद है। इसमें दो इंजन ऑप्शन मिल सकते हैं। इसमें पहला 2.2-लीटर mHawk डीजल इंजन और दूसरा 2.0-लीटर mStallion टर्बो पेट्रोल इंजन होने की उम्मीद है। इंजनों को 6-स्पीड मैनुअल या 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ जोड़ा जा सकता है।

इसका पेट्रोल इंजन 130bhp की पावर और 300Nm का पीक टॉर्क जनरेट कर सकता है। वहीं इसका डीजल इंजन 155bhp की पावर और 350Nm का पीक टॉर्क जनरेट कर सकता है।