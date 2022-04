BMW India ने अपनी इलेक्ट्रिक सिडैन i4 से पर्दा हटा दिया है। इसे भारत में 26 मई 2022 को लॉन्च किया जाएगा। यह भारत में लग्जरी कार सेगमेंट में पहली इलेक्ट्रिक सिडैन होगी। इसके साथ ही BMW i4 भारतीय बाजार में लॉन्च होने वाली बीएमडब्ल्यू की दूसरी इलेक्ट्रिक कार होगी। इससे पहले, कंपनी ने दिसंबर 2021 में iX Electric SUV को लॉन्च किया था। Also Read - मार्केट में आया अनोखा स्कूटर, BMW की Kidney grille के साथ मिलती है 144km की टॉप स्पीड

BMW i4 के स्पेसिफिक डिजाइन में एयरो-ऑप्टिमाइज्ड वील्स, ब्लू एक्सेंट, फ्लश डोर हैंडल, ट्वीड फ्रंट, रियर बंपर और ब्लैंक्ड-ऑफ फ्रंट ग्रिल शामिल हैं। Also Read - भारत में जल्द आने वाली है Hyundai Ioniq 5 इलेक्ट्रिक कार, Kia EV6 को देगी टक्कर

BMW i4 में BMW iX की तरह फ्लैट फ्लोर और फ्री सेंटर कंसोल एरिया नहीं है। हालांकि इसका इंटीरियर काफी आकर्षक है। इसमें ट्विन-स्क्रीन सेटअप मिलता है। इसमें 12.3 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 14.6 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम शामिल है। यह बीएमडब्ल्यू के नए iDrive 8 यूजर इंटरफेस पर चलता है। Also Read - Electric Scooters की दिक्कतों को भूल Ola ने किया बड़ा दावा, लॉन्च करेगा बिना ड्राइवर चलने वाली इलेक्ट्रिक कार

भारत में नई बीएमडब्ल्यू i4 को दो वेरिएंट में बेचा जाएगा। इसमें एक eDrive40 और दूसरा M50 xDrive है। हालांकि BMW India की वेबसाइट पर अभी सिर्फ eDrive40 वेरिएंट की डिटेल सामने आई हैं। दोनों वेरिएंट में फ्लोर-माउंटेड, लिथियम-आयन बैटरी पैक का इस्तेमाल किया गया है। eDrive40 वेरिएंट 83.9kWh बैटरी पैक और M50 xDrive वेरिएंट 80.7kWh बैटरी पैक के साथ आता है। कंपनी का दावा है कि सिंगल चार्ज किए जाने पर i4 eDrive 40 की रेंज 590km और M50 xDrive की रेंज 510km तक जाती है।

BMW i4 eDrive40 को 10 मिनट में चार्ज करने पर 164 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है। बीएमडब्ल्यू का दावा है कि कार सिर्फ 5.7 सेकंड में ट्रिपल-डिजिट स्पीड को पार कर सकती है। दूसरी ओर, कार का M50 xDrive वेरिएंट केवल 3.9 सेकंड में 100kmph की रफ्तार पकड़ सकती है।

भारत में लॉन्च होने के बाद BMW i4, एक बार लॉन्च हो जाने के बाद Audi e-tron GT और Porsche Taycan जैसी कारों से मुकाबला करेगी।

Witness an electrifying presence at the India Art Fair – The first-ever fully electric BMW i4.#BMWxIAF #IndiaArtFair #BMWi #BMWi4 #StayTuned pic.twitter.com/ZvlrcIGKq2

— bmwindia (@bmwindia) April 27, 2022