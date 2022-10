BMW ने M 1000 R बाइक से पर्दा उठा दिया है। यह पहली BMW Bike है, जो 200hp से ज्यादा की पावर जनरेट कर सकती है। इसी के साथ यह Ducati Streetfighter V4 से ज्यादा पावरफुल है। इस मोटरसाइकल का वजन 199 किलोग्राम है। Also Read - 2023 Kawasaki Z900: पावरफुल इंजन के साथ आई कावासाकी की नई बाइक, Ducati Monster को देगी टक्कर

इस BMW Bike में सामने की तरफ विंगलेट जोड़े गए हैं, जो बेहतर डाउनफोर्स के साथ काम करता है। BMW M 1000 R में 45mm यूएसडी के साथ-साथ पीछे की तरफ मोनोशॉक दिया गया है, जो पूरी तरह से एडजस्टेबल है। बीएमडब्ल्यू M 1000 R पर स्टैंडर्ड तौर पर डायनेमिक डंपिंग कंट्रोल मिलता है। वहीं इसके स्टीयरिंग डैम्पर को भी एडजस्ट किया जा सकता है।

We are proud to reveal the first-ever BMW M 1000 R, the second model in our M family! 🔥 #M1000R

Register your interest here:https://t.co/0i1jDDxOIl#MakeLifeARide #MR #NeverStopChallenging #THEM2 pic.twitter.com/NoANTPSL2o

— BMW Motorrad UK (@BMWMotorradUK) October 11, 2022