BMW भारत में लॉन्च करेगा 10 प्रीमियम कारें, मिलेंगे स्पेशल फीचर्स

BMW इस साल भारत में 10 एक्सक्लूसिव मॉडल लॉन्च करेगा। जर्मनी की प्रीमियम कार बनाने वाली कंपनी भारत में अपने M सीरीज के 50 साल पूरा होने पर ये कारें लॉन्च करेगी। इनमें से एक मॉडल 50 Jahre M Edition को भारतीय बाजार में आज लॉन्च किया गया है। हालांकि, कंपनी ने अन्य कारों के लॉन्च की टाइमलाइन शेयर नहीं की है, लेकिन जल्द ही आपको BMW के डीलरशिप पर ये कारें बुकिंग के लिए उपलब्ध होंगी।

50 साल पहले कंपनी ने BMW M GmbH Wing के साथ इस सीरीज की शुरुआती की थी, जिसे पहले BMW Motorsport GmbH कहा जाता था। Wing कंपनी की सबसे मजबूत और हाई परफॉर्मेंस कारों में जानी जाती है, जो M ब्रांड के तहत ग्लोबल बाजार में उपलब्ध है।

BMW Group India के प्रेसिडेंट विक्रम पावा ने कहा कि, M दुनिया का सबसे मजबूत लेटर है और 50वीं सालगिरह पर यह और भी मजबूत हो जाएगा। Motorsport से इंस्पायर्ड होकर इस साल भारत में 10 नए 50 Jahre M Editions पोर्टफोलियो में लॉन्च किए जाएंगे। यही नहीं, इन्हें इस साल BMW M सर्टिफाइड डीलरशिप के पास उपलब्ध कराया जाएगा।

50 Jahre M Editions में BMW M340i, BMW M4, BMW M5 जैसे स्पेशल एडिशन पेश किए जा सकते हैं। BMW स्पोर्ट्स ऐक्टिविटी वीइकल (SAV) रेंज के साथ BMW 6 और BMW 5 सीरीज में भी M Edition मिल सकता है।

