पिछले कुछ दिनों से BYD (बिल्ड योर ड्रीम्स) की अपकमिंग Atto 3 Electric SUV को लेकर काफी चर्चा हो रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस SUV को भारत में 11 अक्टूबर, 2022 को लॉन्च किया जा सकता है। BYD Atto 3 को भारत में सेमी-नॉक्ड डाउन किट (SKD) से असेंबल किया जाएगा। वहीं इसकी डिलीवरी जनवरी 2023 से शुरू होने की उम्मीद है। Also Read - Mahindra और Tata को मिलेगी चीनी कंपनी से टक्कर! जल्द आ रही 480 किलोमीटर रेंज वाली Electric SUV

Atto 3 eSUV को ग्लोबल मार्केट में पहले ही लॉन्च किया जा चुका है। ऐसे में इसकी काफी सारी डिटेल्स हमें मालूम हैं। हालांकि कार के इंडियन मॉडल को थोड़ा अलग भी रखा जा सकता है। जैसा कि इन दिनों इलेक्ट्रिक सेगमेंट में Tata Nexon EV भारत की बेस्ट-सेलिंग SUV है। वहीं जल्द ही Mahindra XUV400 Electric भी भारत में लॉन्च होने वाली है। ऐसे में Atto 3 Electric का मुकाबला इन दोनों SUVs से होगा।

ग्लोबल मार्केट में BYD Atto 3 की लंबाई 4,455 mm, चौड़ाई 1,875 mm और व्हीलबेस 2,720 mm है। वहीं डिजाइन की बात करें तो इसमें सेंटर में क्रोम स्ट्रिप के साथ स्लीक ट्विन-पॉड LED हेडलैम्प्स और रियर में लाइट बार के साथ स्लिम टेल लैंप यूनिट्स दी गई हैं।

कार में ड्यूल-टोन डैशबोर्ड के साथ फ्यूचरिस्टिक दिखने वाला इंटीरियर है, जिसमें टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। इसके अलावा Atto 3 कार 3-स्पोक स्टीयरिंग वील और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ आती है।

