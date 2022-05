Anand Mahindra न केवल एक कामयाब बिजनेसमैन हैं बल्कि उनके पास लोगों को हंसाने की भी जबरदस्त स्किल है। यह सोशल मीडिया स्टार अपने हैंडल पर नए और एंटरटेन करने वाली पोस्ट शेयर करते रहते हैं। आनंद महिंद्रा ट्विटर (Anand Mahindra Twitter) पर अपने मजेदार जवाब की वजह से एक बार फिर से इंटरनेट पर लोगों का दिल जीत रहे हैं। Also Read - Mahindra लाई सबसे ज्यादा माइलेज देने वाला बुलडोजर! क्लेम हुआ फेल तो कंपनी लौटाएगी पैसे

दरअसल महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन ने एक शख्स को शानदार अंदाज में जवाब दिया है, जिसने उनसे औने-पौने दाम में कार बनाने के बारे में पूछा था। उनके इस जवाब की अब हर जगह तारीफ हो रही है।

Anand Mahindra ने शानदार तरीके से दिया यूजर को जवाब

यह सब तब शुरू हुआ जब राज श्रीवास्तव नाम के एक ट्विटर यूजर ने आनंद महिंद्रा को 10 हजार रुपये से कम कीमत में कार बनाने के लिए कहा। हालांकि यह बात साफ है कि यह एक गलत डिमांड थी, आज के दौर में इतने कम दाम में मनपसंद साइकल मिल जाना ही बड़ी बात है। हालांकि शख्स की इस गुस्ताखी का आनंद महिंद्रा ने अपने ही अंदाज में जवाब दिया है।

उन्होंने स्माइली के साथ लिखा, “हमने और भी बेहतर किया है और 1500 रुपये से कम कीमत में कार बनाई है।” ट्वीट के साथ, उन्होंने महिंद्रा थार (Mahindra Thar) के टॉय मॉडल की तस्वीर अटैच की जो ऑनलाइन बिकती है।

We’ve done even better; made one for under 1.5K 😊 https://t.co/6ccHGYxTYB pic.twitter.com/wmf9sNpWqR — anand mahindra (@anandmahindra) May 17, 2022

Anand Mahindra के ट्वीट ने जीता फैन्स का दिल

आनंद महिंद्रा के इस मजेदार रिएक्शन ने फैन्स का दिल जीत लिया है। यूजर उनके कमेंट पर फनी रिएक्शन दे रहे हैं तो वहीं कुछ फैन उनके जवाब को बेहतरीन मार्केटिंग स्ट्रेटजी बताया है। यहां हम आपके लिए यूजर्स के कुछ ऐसे ही लोटपोट कर देने वाले जवाब लेकर आए हैं।

The 1.5k model is currently out of stock. Is there any way to get it back for my kid 😔 pic.twitter.com/GrW5nTlyPf — Gt S (@s_grout) May 18, 2022

Oh No Sir. ..Now You will also Tweet to increase the sale of miniatures.. 😃 — SUDHIR MISHRA (@SHAHSUDH) May 17, 2022