BMW Group ने Consumer Electronics Show (CES) 2023 में ‘फ्यूचरिस्टिक’ मिड साइज सिडैन i Vision Dee को पेश किया है। इस कार ने नेक्स्ट जनरेशन वीइकल के तौर पर दस्तक दी। BMW i Vision Dee को एक एडवांस कलर चेंज टेक्नोलॉजी के साथ पेश किया गया है। इस टेक्नोलॉजी के जरिए कार का बाहरी लुक 32 अलग-अलग रंगों में बदला जा सकता है। Also Read - CES 2023: Lenovo ने लॉन्च किया डुअल OLED स्क्रीन वाला लैपटॉप, मिलेगा 16GB RAM

इतना ही नहीं, BMW i Vision Dee कार एडवांस हेड-अप डिस्प्ले (HUD) के कॉम्बीनेशन में BMW के मिक्स्ड रियलिटी स्लाइडर शामिल किए गए हैं, जो इंस्ट्रूमेंट पैनल पर shy-tech सेंसर का इस्तेमाल करता है। इसकी मदद से ड्राइवर खुद तय कर सकते हैं कि वो एडवांस HUD पर कितना डिजिटल कंटेंट देखना चाहते हैं। सलेक्शन ऑप्शन में एनालॉग, ड्राइविंग डिटेल्स, कम्यूनिकेशन सिस्टम कंटेंट, ऑगमेंटेड रियलिटी प्रोजेक्शन, डिम की जाने वाली विंडो और वर्चुअल वर्ल्ड एंट्री शामिल है। Also Read - CES 2023: HP ने लॉन्च किए आठ नए लैपटॉप, जानें स्पेसिफिकेशन

इस कार के बॉडी सरफेस को 240 E Ink सेगमेंट में बांटा गया है, हर सेगमेंट को कंट्रोल किया जा सकता है। कंपनी का दावा है कि यह एक सेकंड के अंदर कई तरह के पैटर्न (इनफाईनाइट) जनरेट और चेंज कर सकती है। इसका मतलब है कि सिर्फ एक कमांड देने से BMW i Vision Dee कार 32 अलग-अलग रंगों में तब्दील हो सकती है। इसके अलावा यह आपसे बातें भी करेगी। इस टेक्नोलॉजी को BMW Group के इन-हाउस इंजीनियर्स ने तैयार किया गया है।

Digital. Emotional. Experience. Our latest vision vehicle, the BMW i Vision Dee, shows how technology will strengthen the bond between car and driver like never before. #THEiVisionDee #TheUltimateCompanion #CES2023 pic.twitter.com/EyMgaTL4pf

— BMW (@BMW) January 6, 2023