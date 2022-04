हाल में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि सरकार ने नए इलेक्ट्रिक टू-वीलर्स की लॉन्चिंग पर रोक लगा दी है। यह खबर पूरी तरह से झूठी निकली है। PIB और केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने इस तरह दावे का खंडन किया है। Also Read - गजब डिजाइन, 144 किलोमीटर की स्पीड और BMW किडनी ग्रिल के साथ आने वाला है NMoto C400 स्कूटर, जानिए क्या होगी कीमत

बता दें 28 अप्रैल को आई ET की एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने इलेक्ट्रिक टू-वीलर मैनुफैक्चरर्स से किसी भी नए मॉडल को न लॉन्च करने का आग्रह किया है। इस पर MoRTH ने कहा है कि उसने किसी भी इलेक्ट्रिक वीइकल मेकर को मैनुफैक्चरिंग बंद करने का निर्देश नहीं दिया है। MoRTH ने गुरुवार देर रात एक ट्वीट के जरिए इन रिपोर्ट्स को खारिज करते हुए इन खबरों को निराधार और भ्रामक बताया है। Also Read - दो नए इलेक्ट्रिक स्कूटर लाने वाली है Ather Energy, मिलेगी जबरदस्त रेंज

MoRTH के अलावा PIB फैक्ट चेक टीम ने ET की रिपोर्ट को झूठा बताया है।

.@ETAuto has reported that the Ministry of Road, Transport and Highways has told electric vehicle manufacturers to halt new two-wheeler launches.@PIBFactCheck

➡️This Report is #Fake

➡️No such directive has been given by @MORTHIndia. pic.twitter.com/Sd0sxwYhmP

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) April 28, 2022