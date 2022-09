Tata Group के पूर्व चेयरमैन और Tata Sons के चेयरमैन साइरस मिस्त्री (Cyrus Mistry) का हाल में मुंबई के पास एक रोड एक्सीडेंट में निधन हो गया। इस दुर्घटना ने रोड सेफ्टी को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। जाहिर है इन दिनों अच्छी सेफ्टी रेटिंग वाली कारों ने कस्टमर्स का ध्यान खींचा है, मगर इसके बावजूद कारों का बुरी तरह एक्सीडेंट में क्रैश होना और इनमें मौजूद पैसेंजर्स की जान चले जाना हैरान करने वाली बात है। Cyrus Mistry की रोड एक्सीडेंट हुई मौत को लेकर लगभग हर कोई उनकी कार की सेफ्टी पर बात कर रहा है। बता दें मिस्त्री Mercedes Benz GLC 220 D 4Matic SUV (MH 47 AB 6705) में सफर कर रहे थे, जो भारत के सबसे ज्यादा बिकने वाले लग्जरी ब्रांड का सबसे ज्यादा बिकने वाले मॉडल है। इस SUV को Euro NCAP से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली थी और यह मॉडुलर रियर आर्किटेक्चर पर बनी थी। आइए जानते हैं इस कार के सेफ्टी फीचर्स के बारे में… Also Read - 2022 Hyundai Tucson को क्रैश टेस्ट में मिले 0-स्टार, एडल्ट-बच्चे दोनों के लिए 'नो-सेफ्टी'

इस Road accident की घटना ने यूरोपीय न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम (Euro NCAP) जैसे कार सेफ्टी स्टैंडर्ड पर भी लोगों का ध्यान खींचा है। हैरानी की बात है कि इतनी सेफ्टी के बाद भी कार का इतना बुरा हाल हुआ।

Maharashtra | Former Chairman of Tata Sons, Cyrus Mistry died in a car crash at around 3pm in the Palghar area today

A total of four people were travelling in the vehicle; two, including Cyrus Mistry, died, said police.

