दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने तीन दिनों के लिए अपनी 150 ई-बसों में फ्री राइड (Free Ride) की पेशकश करने का फैसला किया है। फ्री बस सर्विस (Free Bus Service) मंगलवार यानी आज से शुरू हो गई है और गुरुवार तक चलेगी। आज इलेक्ट्रिक बसों (Electric Bus) को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। सरकार के मुताबिक दिल्ली वासियों के लिए फ्री राइड की पेशकश इसलिए की जा रही है ताकि उनका ध्यान पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ बढ़े। Also Read - Delhi Police ने लॉन्च किया e-FIR ऐप, अब इस तरह चोरी होने पर घर से ही दर्ज करा पाएंगे FIR

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) इन इलेक्ट्रिक-बसों को आईपी डिपो में लॉन्च करेंगे, जिसके बाद इन्हें पूरे शहर में रूट किया जाएगा। इससे पहले दिल्ली में केवल दो ई-बसें चल रही थीं। Also Read - How To Apply Online for Ration Card: घर बैठे करें आवेदन और डाउनलोड करें e-Ration Card

वहीं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने सभी डीटीसी ऑफिसर्स और कंडक्टर्स को सलाह दी है कि वे इस दौरान यात्रियों को टिकट खरीदने के लिए मजबूर न करें। Also Read - Delhi liquor home delivery online: अब दिल्ली में ऑनलाइन मिलेगी शराब, जानिए पूरी डिटेल

दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत ने एक ट्वीट में कहा, “यह सभी दिल्लीवासियों के लिए बहुत बड़ा दिन है! अरविंद केजरीवाल 150 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाएंगे और 3 नए इलेक्ट्रिक डिपो का उद्घाटन करेंगे। आइए, अगले 3 दिनों के लिए हमारी इलेक्ट्रिक बसों में मुफ्त में सवारी करें और आईपैड जीतने का मौका भी पाएं।”

Tomorrow is a huge day for all Delhiites!

Hon’ble CM Sh. @ArvindKejriwal will flag off 150 new electric buses and inaugurate 3 new electric depots

Come, ride for free in our electric buses for the next 3 days, experience the comfort and also stand a chance to win an iPAD.

— Kailash Gahlot (@kgahlot) May 23, 2022