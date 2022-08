Delhi NCR की सड़कों पर अक्सर कारों और बसों की भरमार होती है। इस बढ़ते ट्रैफिक ने एयर पॉल्यूशन में भी इजाफा किया है। इस स्थिति से निपटने के लिए Delhi Government नई प्रीमियम बस सर्विस शुरू करने का प्लान बना रही है। Also Read - DTC Electric BUS: हरी झंडी मिलने के कुछ ही घंटे बाद खराब हुई DTC की इलेक्ट्रिक बस, ठीक करने में लगे 2 घंटे

यह Premium Bus Service ऐप बेस्ड होगी। इसे खास तौर से उन लोगों के लिए बनाया जा रहा है जो Ola, Uber जैसे प्लेटफॉर्म से कैब बुक करते हैं या अपनी पर्सनल कार चलाते हैं।

दिल्ली के मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal ने इस प्लान को समझाते हुए कहा, "हम अच्छी क्वालिटी वाली प्रीमियम बस सर्विस देना चाहते हैं, ताकि लोग अपनी पर्सनल कारों को छोड़कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। ऐप बेस्ड बस एग्रीगेटर स्कीम को लेकर यूजर्स से फीडबैक लिया जाएगा।"

Need an On time and comfortable ride to your workplace or home?

Delhi govt to soon start “App based premium Bus service” in the city. The serivce to accept only Digital booking.

Get a reserved seat in the bus equipped with comfortable seats, CCTV and panic buttons. pic.twitter.com/hrOjvTdD2c

— Transport for Delhi (@TransportDelhi) August 4, 2022