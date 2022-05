Kia India अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार EV6 को 2 जून को लॉन्च करेगी। कंपनी ने अपनी इस अपकमिंग इलेक्ट्रिक कार के लिए प्री-ऑर्डर लेना शुरू कर दिया है। खरीदार इसे 3 लाख रुपये देकर बुक कर सकते हैं। Also Read - Kia EV6 Booking: किआ की जबरदस्त इलेक्ट्रिक कार की बुकिंग शुरू, मिलेगी 528 किलोमीटर की रेंज

शुरुआती तौर पर Kia EV6 की सिर्फ 100 यूनिट्स ही भारत में बेची जाएंगी। ऐसे में ज्यादातर लोग जल्दबाजी में आकर इसे बुक कर रहे हैं। अगर आप भी ऐसा करने वालों में से एक हैं तो थोड़ा ठहर जाएं। यह जल्दबाजी आपको भारी पड़ सकती है क्योंकि अगर आपने इसकी बुकिंग कैंसिल की तो आपको भारी-भरकम चार्ज देना पड़ सकता है।

किआ ने EV6 के लिए 50,000 रुपये का बुकिंग कैंसिलेशन चार्ज फिक्स किया है। यानी अगर आपने इस कार को बुक करने के बाद कैंसिल किया तो आपको सिर्फ 2,50,000 रुपये ही लौटाए जाएंगे।

कंपनी EV6 के लिए चुनिंदा डीलरशिप के जरिए ऑफलाइन बुकिंग एक्सेप्ट कर रही है। वहीं, कंपनी की वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन बुकिंग भी की जा सकती है। इस इलेक्ट्रिक कार की डिलीवरी सितंबर में शुरू होने की उम्मीद है।

EV6 एक स्केटबोर्ड आर्किटेक्चर पर बेस्ड है, जिसे खास तौर से इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए डेवलप किया गया है। इस इलेक्ट्रिक कार को 77.4 kWh के बैटरी पैक के साथ बेचा जाएगा। इसका 2WD ट्रिम 229 हॉर्सपावर का होगा, जबकि AWD मॉडल 325 hp का पीक पावर आउटपुट देगा। EV6 मॉडल मात्र 5.2 सेकंड में 0-100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ है। इसके अलावा अल्ट्रा-फास्ट डीसी चार्जर के साथ EV6 को 80 फीसदी चार्ज करने में केवल 18 मिनट का समय लगता है।

