दिल्ली में CM Arvind Kejriwal की तरफ से 150 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाए जाने के कुछ घंटों बाद ही एक बस खराब हो गई। दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (DTC)की तरफ से बुधवार (25 मई) को इन इलेक्ट्रिक बसों को इंद्रप्रस्थ डिपो से लॉन्च किया गया था। इनके शुरू होने के कुछ घंटों बाद एक बस रोहिणी डिपो के नजदीक बीच रास्ते में ही खराब हो गई। Also Read - अब Delhi की इलेक्ट्रिक बसों में 3 दिनों तक मुफ्त में करें सफर, साथ में पाएं iPAD जीतने का मौका

इलेक्ट्रिक बस के खराब होने की वजह इसके अधिक टेम्प्रेचर को बताया गया है। हालांकि इसकी जांच और मरम्मत करने के बाद बस को 2 घंटे बाद दोबारा शुरू कर दिया गया। Also Read - Delhi Free Wifi : दिल्लीवालों को हर महीने मिलेगा 15GB डाटा फ्री, बनाये जाएंगे 11 हजार वाई-फाई हॉट स्पॉट जोन

डीटीसी के मुताबिक इन-बिल्ट सेफ्टी फीचर की वजह से बस रुक गई थी और एक टीम ने दो घंटे के अंदर ठीक करके दोबारा काम के लिए भेज दिया। Also Read - दिल्ली परिवहन विभाग की सेवाएं ऑनलाइन हुईं

डीटीसी ने अपने ट्वीट में कहा, “इलेक्ट्रिक बस नंबर 2610 में बताई गई लिमिट से अधिक टेम्प्रेचर बढ़ गया था और इसमें मौजूद इन-बिल्ट सेफ्टी फीचर की वजह से वीइकल अपने आप बंद हो गया। रिस्पोंस टीम मौके पर पहुंच गई और बस को दो घंटे के अंदर ठीक कर लिया गया।”

Electric Bus no. 2610 had an indication of increased temperature beyond specified/designed limit and therefore vehicle stopped automatically, due to its inbuilt safety feature. The response team reached immediately, attended the bus and put it on road within two hours.

— Delhi Transport Corporation (@dtchq_delhi) May 25, 2022