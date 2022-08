Ducati India ने Streetfighter V2 के बाद एक और नई बाइक Panigale V4 लॉन्च की है। इसे Panigale V4, Panigale V4 S और Panigale V4 SP2 वेरिएंट में पेश किया गया है। नई Panigale बाइक्स की रेंज में एर्गोनॉमिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजन के लिए कई अपडेट दिए गए हैं। नई Panigale बाइक्स में 4 पावर मोड ‘फुल, हाई, मीडियम और लो’ जोड़े गए हैं। Ducati का दावा है कि ‘फुल’ अब तक का सबसे स्पोर्टी पावर मोड है। इसमें पहले को छोड़कर बाकी गियर में कोई इलेक्ट्रॉनिक लिमिट नहीं है। दूसरी ओर, ‘लो’ मोड में 150hp तक की मैक्सिमम पावर मिलती है। इसके अलावा इन तीनों बाइक्स में 17 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है। आइए डिटेल में जानते हैं इन तीनों बाइक्स के फीचर, कीमत और स्पेसिफिकेशन के बारे में… Also Read - Bikes Launched in India this week: भारत में इस हफ्ते लॉन्च हुई कई धांसू बाइक्स, जानें फीचर्स से लेकर कीमत तक सबकुछ

Ducati Panigale V4 रेंज की डिटेल्स

Panigale पर 1,103cc इंजन में कुछ बदलाव किए गए हैं। इसमें एक नए ऑइल पंप के साथ-साथ बड़ा एग्जॉस्ट मिलता है। यह 13,000rpm पर 215.5hp की पावर और 9,500rpm पर 123.6Nm का पीक टॉर्क जनरेट कर सकता है। इंजन को 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है।

Ducati Panigale V4 SP2 की खासियत

Panigale V4 SP2 इस रेंज का टॉप और लिमिटेड-एडिशन मॉडल है। इसमें मशीन एडजस्टेबल फुटपेग और लीवर, 520 चेन, ड्राई क्लच और Brembo MCS रेडियल मास्टर सिलेंडर मिलता है।

V4 SP2 में मैग्नीशियम वील्स मिलते हैं जो V4S यूनिट्स की तुलना में 0.9 किलोग्राम हल्के हैं। V4 SP2 में स्टैंडर्ड फॉर्म में GPS के साथ डुकाटी डेटा एनालाइजर और लैप टाइमर भी दिया गया है। Ducati Panigale V4 और V4S पर यह ऑप्शनल तौर पर मिलता है।

The #PanigaleV4SP2 is characterized by the unique “Winter Test” livery, in which the matt black of the fairings is combined with the matt carbon finish of the wings, contrasting with bright red accents & the brilliance of the exposed brushed aluminium tank. #DucatiIndiaLaunch pic.twitter.com/jXTsJyxSGs — Ducati India (@Ducati_India) August 29, 2022

Ducati Panigale V4 रेंज की कीमत

Ducati Panigale V4 की रेंज में काफी सारे बदलाव किए गए हैं, इसकी तीनों बाइक्स की कीमत भी बढ़ी है। स्टैंडर्ड Panigale V4 की कीमत अब 26.49 लाख (पहले की तुलना में 3 लाख रुपये अधिक) और V4S की कीमत 31.99 लाख रुपये (पहले के मुकाबले 3.59 लाख रुपये ज्यादा) है। इसके अलावा रेंज के टॉप मॉडल और लिमिटेड-एडिशन Panigale V4 SP2 की कीमत 40.99 लाख रुपये है। यह कीमतें एक्स-शोरूम के मुताबिक हैं।