Ducati India ने भारत में अपनी नई बाइक Streetfighter V2 लॉन्च कर दी है। यह मोटरसाइकल सिर्फ सिंगल वेरिएंट और एक ही पेंट स्कीम में पेश की गई है। Also Read - Ducati ने पेश की SCR-X और SCR-E GT फोल्डिंग इलेक्ट्रिक बाइक्स, मिलेंगे कमाल के फीचर्स

Ducati Streetfighter V2 की स्टाइलिंग काफी हद तक Streetfighter V4 की तरह है। इस नई बाइक में V-शेप का LED DRL दिया गया है। इसके अलावा मोटरसाइकल में मस्कुलर फ्यूल टैंक, सिल्वर कलर के रेडिएटर श्राउड्स, स्पोर्टी इंजन काउल, स्टेप-अप सैडल, सिंगल साइडेड स्विंगआर्म और अंडरबेली एग्जॉस्ट सेटअप मिलता है। Also Read - Ducati Streetfighter V4 SP: डुकाटी ने लॉन्च की 1103cc इंजन वाली दमदार बाइक, जानें कीमत और खूबियां

नई डुकाटी बाइक में फुल-LED लाइटिंग और 4.3 इंच का फुल-TFT डैशबोर्ड दिया गे है। इसका इलेक्ट्रॉनिक पैकेज 6-एक्सिस IMU इनर्शियल प्लेटफॉर्म के साथ काम करता है। इस बाइक में तीन राइडिंग मोड मिलते हैं, जिनमें स्पोर्ट, रोड और वेट मोड शामिल हैं। इसके अलावा एक पावर मोड भी दिया गया है। इतना ही नहीं यह मोटरसाइकल कॉर्नरिंग ABS के साथ स्लाइड-बाय-ब्रेक फंक्शन, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, वील्स कंट्रोल, ए-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर और इंजन ब्रेक कंट्रोल जैसे फीचर्स से भी लैस है।

नई Streetfighter V2 बाइक में 955cc, ट्विन-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन दिया गया है। यह 10750rpm पर 150.9bhp की पावर और 9000rpm पर 101.4Nm का पीक टॉर्क जनरेट कर सकता है। इसके मोटर को 6-स्पीड गियरबॉक्स से जोड़ा गया है।

बाइक का सर्विस इंटरवेल 12,000 किमी/12 महीने तक का है। वहीं वाल्व क्लियरेंस चेक इंटरवेल 24,000 किलोमीटर तक का है। इस मोटरसाइकल का वजन 178 किलोग्राम है। सस्पेंशन ड्यूटी के लिए हार्डवेयर में 43mm शोआ बीपीएफ फ्रंट फोर्क और रियर मोनो-शॉक शामिल हैं।

A new fighter in town, riding in at ₹ 17,25,000 (Ex-showroom India).#DucatiIndiaLaunch #StreetfighterV2 #ANewFighterInTown #NewKidOnTheBlock pic.twitter.com/6ICqoo7LEY

— Ducati India (@Ducati_India) August 26, 2022