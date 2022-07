Mahindra & Mahindra आने वाले समय कुछ शानदार इलेक्ट्रिक कारें लाने की तैयारी कर रही है। इस कड़ी में ऑटोमेकर एक नई EV लाने की तैयारी में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक महिंद्रा ने इस बात की पुष्टि की है कि यह Electric XUV400 हो सकती है। इसके साथ ही यह XUV300 का इलेक्ट्रिक वर्जन होगी। Also Read - सेफ्टी के मामले में Mahindra XUV700 का नहीं कोई जवाब, Global NCAP ने दिया सेफर चॉइस अवॉर्ड

बता दें इलेक्ट्रिक वीइकल्स की मैनुफैक्चरिंग के लिए Electric Vehicles के लिए महिंद्रा को ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट (BII) से 1,925 करोड़ रुपये की इंवेस्टमेंट मिली है। इस अनाउंसमेंट के साथ ही महिंद्रा ने अपकमिंग इलेक्ट्रिक SUV के नाम का खुलासा किया है। Also Read - कन्फर्म! थार से ज्यादा पावरफुल होगी Mahindra Scorpio N, ऑफिशियल डिटेल्स आईं सामने

जाहिर है Mahindra ने हाल में अपने Born Electric SUV कॉन्सेप्ट से पर्दा हटाया था। कंपनी 15 अगस्त को इन इलेक्ट्रिक SUVs को पेश कर सकती है। रिपोर्ट्स के मुतबिक इस कॉन्सेप्ट के तहत कंपनी सबसे पहले Electric XUV400 को लाएगी, जिसे सितंबर 2022 में ऑफिशियली लॉन्च किया जा सकता है। Also Read - New Mahindra Thar से लेकर XUV400 तक, Scorpio N के अलावा महिंद्रा जल्द लाएगी ये 5 दमदार SUV

An electrifying presence that feels so human, it can communicate with you. With our Mahindra Advanced Design Europe team, we reimagine ‘Born Emotional’. Unveiling soon in July 2022.

