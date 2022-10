Electric Two Wheelers में आग लगने की घटनाओं ने एक बार फिर जोर पकड़ा है। कुछ समय पहले एक EV शोरूम में आग लगने से 8 लोगों की मौतों हो गई थी। अब Electric Scooter से जुड़ा एक और हादसा सामने आया है, जिसमें एक 7 साल के बच्चे की मौत हो गई। Also Read - LML ने Electric Scooter और e-bike से हटाया पर्दा, जानें इनमें क्या होगा खास

यह मामला मुंबई के वसई इलाके का है, जहां Electric Scooter की बैटरी फटने से सात साल के बच्चे की मौत हो गई। बच्चे के घर पर इलेक्ट्रिक स्कूटर चार्ज हो रहा था तभी ई-स्कूटर बैटरी फट गई। बताया जा रहा है कि इस घटना में बच्चा 70 प्रतिशत जल गया और बाद में उसने दम तोड़ दिया। Also Read - Hero Electric Scooter: हीरो जल्द लॉन्च करेगा नया ई-स्कूटर, Bajaj Chetak से मुकाबला

Maharashtra | A 7-year-old child died during treatment today after getting critically injured in an e-scooter blast that occurred while it was getting charged in Vasai, Palghar. Case registered; further investigation initiated: Manikpur Police Station Also Read - Kinetic Green का शानदार इलेक्ट्रिक स्कूटर भारत में लॉन्च, फुल चार्ज में मिलती है 120 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज

— ANI (@ANI) October 2, 2022