रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री (MoRTH) ने अनाउंसमेंट की है कि वह मौजूदा बैटरी सेफ्टी स्टैंडर्ड में कुछ अपडेट लाएगी। इसके तहत कुछ एडिशनल सेफ्टी जरूरतों को लागू किया जाएगा। दरअसल यह अपडेट हाल में Electric Vehicles में तेजी से आग लगने के मामलों के बाद आया है, जिसके कारण इंडस्ट्री और कस्टमर्स की सुरक्षा खतरे में है। वहीं कुछ महीनो में EVs की बैटरी में हुए ब्लास्ट की वजह से कई लोगों की जान भी गई है। इस समस्या को देखते हुए भारत सरकार (Indian Government) ने इन मामलों की जांच के लिए एक स्पेशल कमिटी बनाई है। इस स्पेशल कमिटी के रिपोर्ट के आधार पर MoRTH ने इलेक्ट्रिक टू-वीलर्स, क्वाड्रिसाइकिल और 4-वीलर्स के लिए AIS 156 सेफ्टी स्टैंडर्ड में अपडेट जारी किया है। ये एडिशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड 1 अक्टूबर, 2022 से लागू होंगे।

