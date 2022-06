पुणे की स्टार्टअप कंपनी EVTRIC Motors ने एक नई इलेक्ट्रिक मोटरसाइकल लॉन्च की है। इसे EVTRIC Rise नाम दिया गया है। इस मोटरसाइकल को हाल ही में राजस्थान में कंपनी की डीलर्स मीटिंग में पेश किया गया था। Also Read - Kawasaki Elektrode: कावासाकी ने बच्चों के लिए पेश की इलेक्ट्रिक बाइक, पैरेंट्स कंट्रोल कर सकेंगे स्पीड

नई इलेक्ट्रिक बाइक पूरी तरह से मेड-इन-इंडिया प्रोडक्ट है। यह दो कलर ऑप्शन- ब्लैक और वाईट में उपलब्ध है। EVTRIC Rise में डे-टाइम रनिंग लाइट और रियर ब्लिंकर के साथ एलईडी हेडलैंप मिलते हैं।

इस इलेक्ट्रिक बाइक में 2000 वॉट का BLDC मोटर दिया गया है, जो 70V/40 Ah बैटरी पैक से जुड़ा हुआ है। इसकी बैटरी को 4 घंटे में 100 प्रतिशत तक चार्ज किया जा सकता है। यह ऑटो कट फीचर के साथ आएगा। मोटरसाइकल में एक डिअटैचेबल बैटरी भी दी गई है, जो इसके चार्जिंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाती है।

कंपनी का दावा है कि इसकी बैटरी को एक बार चार्ज करने पर 110 किलोमीटर तक की रेंज मिलती है। इसके अलावा बाइक की टॉप स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटे की है। EVTRIC नई बाइक के साथ 10 amp माइक्रो चार्जर भी दे रहा है।

EVTRIC Motors मौजूदा समय में 3 नए इलेक्ट्रिक स्कूटर बेच रही है। इसके लाइनअप में Evtric Axis, Evtric Ride और Evtric Mighty स्कूटर शामिल हैं।

