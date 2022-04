फेरारी (Ferrari) ने 296 GTB की कन्वर्टिबल नई 296 जीटीएस (Ferrari 296 GTS) से पर्दा उठाया है। 296 GTS में एक फोल्डिंग हार्ड-टॉप दिया गया है, कंपनी का दावा है कि इसे 14 सेकंड में 45kph तक की स्पीड से ऊपर या नीचे किया जा सकता है। फेरारी ने कूप और GTS के बीच 296 के डिजाइन में थोड़े बहुत बदलाव किए हैं। कार में सबसे बड़ा बदलाव रियर डेक और इंजन कवर में किया गया है ताकि फोल्डिंग हार्ड-टॉप के लिए जगह बनाई जा सके। Also Read - एयरबैग के साथ लॉन्च हुई 2022 Honda Gold Wing Tour, जानें कीमत और खूबियां

Ferrari 296 GTS के पिछले डेक को फिर से तैयार किए गए बट्रेस के साथ रखा गया है। कार की फोल्डिंग रूफ ‘एयरो ब्रिज’ के साथ दो हिस्सों में बंट गई है। इससे कार अधिक चौड़ी नजर आती है। इसके अलावा इंजन कवर के नीचे एक नई विंडो भी है और पीछे की स्क्रीन रूफ के साथ केबिन कम्फर्ट दिया गया है। Also Read - Delhi में Car खरीदने वालों को लगेगा झटका, महंगी होने वाली हैं कारें

नई 296 GTS के केबिन का डिजाइन 296 GTB कूप जैसा ही है। 296 GTS स्टैंडर्ड कूप से भारी है इसका वजन 1540 किलोग्राम है जबकि Ferrari 296 GTB का वजन 1470 किलोग्राम है। कार का एक्स्ट्रा वजन इसके फोल्डिंग रूफ मैकेनिज्म की वजह से है।

296 GTS में 3.0-लीटर V6 इंजन दिया गया है, जो 654 bhp की पावर जनरेट करता है। वहीं इसका इलेक्ट्रिक मोटर 164 bhp की पावर देता है। कुल मिलाकर यह 818 bhp की पावर और 740 Nm पीक टॉर्क जनरेट करता है। 296 GTS को 25 किलोमीटर की ऑल-इलेक्ट्रिक रेंज भी मिलती है।

Introducing the latest evolution of the Ferrari mid-rear-engined berlinetta: the #Ferrari296GTS.

This Retractable Hard Top V6 twin-turbo plug-in hybrid is the essence of sportiness, performance and Fun to Drive.

Are you ready to rediscover the pure thrill of driving? #Ferrari pic.twitter.com/l440ezqPNI

— Ferrari (@Ferrari) April 19, 2022