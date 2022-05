इलेक्ट्रिक टू-वीलर्स में आग लगने के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ताजा मामला एथर एनर्जी (Ather Energy) से जुड़ा हुआ है। तमिलनाडु के चेन्नई में एथर एनर्जी की डीलरशिप में आग लगने की जानकारी मिली है। इस घटना के वीडियो ऑनलाइन वायरल हो रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक डीलरशिप में आग लगने की वजह से चार स्कूटर जल गए हैं। Also Read - एक और Electric Scooter में आग, चार्जिंग के दौरान जला Hero Electric Photon स्कूटर, कंपनी ने बताया शॉर्ट-सर्किट

टू वीलर मेकर ने सोशल मीडिया पर एक बयान देकर इस घटना की पुष्टि की है। कंपनी के मुताबिक इस दुर्घटना में कुछ संपत्ति और Electric Scooter प्रभावित हुए हैं। हालांकि इस दुर्घटना में कोई कर्मचारी घायल नहीं हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस घटना के कारणों की जांच की जा रही है।

Before you hear it from others, there has been a minor fire incident at our premises in Chennai. While some property and scooters got affected, thankfully all employees are safe and things are under control. The experience centre will be operational shortly.

— Ather Energy (@atherenergy) May 27, 2022