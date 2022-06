इन दिनों Electric Vehicle में आग लगने की कई घटनाएं सामने आई है। हमने समय-समय पर इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में आग की घटनाओं की जानकारी दी है। हालांकि अब यह मामला इलेक्ट्रिक टू-वीलर्स तक सीमित नहीं है। हाल में Tata Nexon EV में आग लगने का मामला सामने आया है। Also Read - ज्यादा रेंज और शानदार फीचर्स के साथ लॉन्च हुई Tata Nexon EV MAX, जानिए कीमत

यह घटना 22 जून 2022 की है, जब मुंबई के वसई इलाके में Tata Nexon इलेक्ट्रिक SUV में आग लग गई। इसके वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। वायरल वीडियो में फायरब्रिगेड की टीम को जलती हुई Nexon EV पर पानी छिड़कते हुए देखा जा सकता है। Also Read - Tata Nexon EV Max में मिल सकते हैं कमाल के फीचर, जानिए क्या होगी कीमत और रेंज

इस मामले में Tata Motors ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा, “इस अलग-थलग घटना के तथ्यों का पता लगाने के लिए डिटेल में जांच की जा रही है। इसके बाद डिटेल शेयर करेंगे। हम अपने वाहनों और उनके यूजर्स की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। देश भर में लगभग 4 सालों में 30,000 से अधिक ईवी ने कुल 10 लाख किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की है, यह इस तरह की पहली घटना है।” Also Read - पता चल गया Tata Nexon EV के लॉन्ग रेंज वेरिएंट का नाम, टीजर में दिखी पहली झलक

We remain committed to the safety of our vehicles and their users. This is a first incident after more than 30,000 EVs have cumulatively covered over 1 million km across the country in nearly 4 years. (2/2)

