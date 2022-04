Greta Electric Scooters ने घोषणा की है कि वह भारतीय बाजार में अपना अपकमिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने की तैयार में है। हाल में ग्रेटा इलेक्ट्रिक स्कूटर ने लॉन्चिंग से पहले Twitter पर अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर की टीजर वीडियो वीडियो जारी किया है। गुजरात बेस्ड EV कंपनी इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को जल्द लॉन्च कर सकती है। टीजर वीडियो में इलेक्ट्रिक स्कूटर की झलक देखने को मिली है। आइये, इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए नीचे पढ़ें। Also Read - इलेक्ट्रिक स्कूटर ने फिर डराया! अब Jitendra EV के 20 Electric Scooters में लगी आग

ग्रेटा इलेक्ट्रिक स्कूटर्स ने आधिकारिक Twitter अकाउंट से ट्वीट कर एक टीजर वीडियो शेयर किया गया है। वीडियो में नए इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ-साथ उसकी डिजाइन और फीचर्स के बारे में पता चला है। स्कूटर में एक डिजिटल स्क्रीन मिल रही है, जो स्कूटर की स्पीड, रेंज और यहां तक कि बैटरी परसेंटेज दिखाता है।

इसमें छोटे साइड इंडीकेटर्स के साथ बड़ी टेल लाइट लगी हैं। वीडियो में हैंडलबार, सभी बटन और स्विच की एक झलक देखने को मिली है। स्कूटर में रिमोट लॉकिंग फीचर के साथ की-फोब भी मिलेगा। उम्मीद की जा रही है कि यह हाई स्पीड स्कूटर होगा।

Something new in the anvil! We are really excited about this. Are you?? Follow this space for more updates @RajMehtaIndia #electricpower #scooters #electricscooters #scootergang #electricmobility #scooterlife #goelectric #electricvehicles #electricvehicle #escooter #greta_ev pic.twitter.com/0D1WdIPvxz

— Greta Electric Scooters (@GRETA_EV) April 11, 2022