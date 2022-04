हार्ले डेविडसन (Harley Davidson) ने ग्लोबल मार्केट में नई नाइटस्टर मोटरसाइकिल से पर्दा उठाया है। यह New Nightster बाइक ब्रांड की नई स्पोर्ट रेंज में शामिल हो गई है। यह बाइक एक हल्के चेसिस पर बेस्ड है, जिसे बेहतर परफॉर्मेंस के लिए पावरफुल इंजन के साथ जोड़ा गया है। ड्राइविंग कम्फर्ट के लिए बाइक में मिड फुट कंट्रोल और लो-राइज हैंडलबार दिए गए हैं। Also Read - 2022 Mercedes-Benz C-Class भारत में जल्द देगी दस्तक, 50,000 रुपये में कर सकते हैं बुक

New Harley Davidson Nightster बाइक में 975cc लिक्विड-कूल्ड, वी-ट्विन इंजन मिलता है, जो 7,500rpm पर 90bhp की पावर और 5,000rpm पर 95Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इसे 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है।

Nightster बाइक में सस्पेंशन मैकेनिज्म के लिए, डुअल बेंडिंग वॉल्व फ्रंट फोर्क्स और ड्यूल आउटबोर्ड इमल्शन-टेक्नोलॉजी शॉक एब्जॉर्बर के साथ कॉइल स्प्रिंग और प्री-लोड एडजस्टमेंट के लिए थ्रेडेड कॉलर मिलता है। नई हार्ले डेविडसन नाइटस्टर मोटरसाइकिल में ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम और ड्रैग-टॉर्क स्लिप कंट्रोल सिस्टम मिलता है।

नई हार्ले डेविडसन नाइटस्टर में परफॉर्मेंस फीचर्स को कंट्रोल करने के लिए अलग-अलग ड्राइविंग मोड दिए गए हैं। मोटरसाइकिल 3 राइडिंग मोड के साथ आती है – रोड मोड, स्पोर्ट मोड और रेन मोड। रोडस्टर 19 इंच के फ्रंट व्हील और 16 इंच के रियर व्हील के साथ आती है।

Nightster बाइक राउंड शेप के 4.0 इंच एनालॉग स्पीडोमीटर के साथ आती है। इसमें हैंडलबार रिसर पर इनसेट मल्टी-फंक्शन एलसीडी डिस्प्ले लगा है। इसमें ऑल एलईडी लाइटिंग सिस्टम भी है। इसके अलावा मोटरसाइकिल में बीफियर सिंगल साइडेड एग्जॉस्ट कैनिस्टर भी मिलता है।

नई हार्ले डेविडसन नाइटस्टर रोडस्टर को यूएस में 13,499 अमेरिकी डॉलर (लगभग 10.29 लाख रुपये) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया है। इस बाइक को हार्ले इंडिया की वेबसाइट पर भी लिस्ट किया गया है। इसका मतलब है कि यह जल्द ही भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध होगी। New Harley Davidson Nightster को 3 कलर ऑप्शन- विविड ब्लैक, गनशिप ग्रे और रेडलाइन रेड में पेश किया गया है।

The 2022 Harley-Davidson Nightster is the next chapter in the Sportster legacy – an evolution born from an icon of yesterday ➡️ https://t.co/UU3ZhsTDzc​

​#HarleyDavidson #Nightster #Sportster pic.twitter.com/p3LcbNBTJd

— Harley-Davidson (@harleydavidson) April 13, 2022