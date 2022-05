‘इलेक्ट्रिक टू-वीलर्स और आग’ बीते कुछ दिनों में ये लाइन सुनना काफी आम हो गया है। देश में हाल के दिनों में ओला इलेक्ट्रिक (Ola Electric), ओकिनावा, प्योर ईवी और जितेंद्र ईवी के स्कूटर्स में आग लगने की कई घटनाएं सामने आई हैं। इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स की इस लिस्ट में अब हीरो इलेक्ट्रिक (Hero Electric) का नाम भी शामिल हो गया है। Also Read - Ola Electric Scooter का हुआ बुरा हाल, जरा सी स्पीड में टूटा आगे का हिस्सा

हाल में, एक हीरो इलेक्ट्रिक फोटॉन (Hero Electric Photon) स्कूटर में आग लग गई। इस घटना ने एक बार फिर इलेक्ट्रिक टू-वीलर्स से जुड़ी चिंताओं की तरफ ध्यान खींचा है।

यह घटना ओडिशा की है, जहां रात भर चार्ज करने के दौरान Hero Electric Photon में आग लग गई। हीरो इलेक्ट्रिक ने अपनी शुरुआती रिपोर्ट में कहा है कि यह घटना शॉर्ट-सर्किट के हुई है। यह पहला मौका है जब आग लगने की घटनाओं के चलते हीरो इलेक्ट्रिक का कोई स्कूटर जांच के दायरे में आया है।

हीरो इलेक्ट्रिक फोटोन के कस्टमर ने बताया कि उसने रात भर अपने स्कूटर को चार्ज पर लगा रखा था। इस बीच उसने चटकने की आवाजें सुनीं। चेक करने पर देखा गया कि इलेक्ट्रिक स्विचबोर्ड से धुंआ निकल रहा था। जब वह मेन का स्विच ऑफ करने के लिए गया तो स्कूटर पीछे से जल चुका था, जहां बैटरी रखी गई थी।

हीरो इलेक्ट्रिक के एक स्पोक्सपर्सन के मुताबिक यह घटना घर के तार और एसी फेज के एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आने से हुई है। इसकी वजह से शॉर्ट-सर्किट हुआ होगा।

हीरो इलेक्ट्रिक स्कूटर में आग लगने के बाद सोशल मीडिया पर काफी पोस्ट वायरल हैं, जिनमें स्कूटर की क्वालिटी को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं।

Another fire incident with @Hero_Electric Photon model. Hero is already facing #fraud allegations on #FAME2 as they import 100% batteries from China. Will #DRDO committee go to China and do the investigation?@OlaElectric @OkinawaAutotech @ampere_ev @MORTHIndia @MorningContext pic.twitter.com/1fl2xF4E7h

— Rakesh Mehta (@mehtarocky27) May 25, 2022