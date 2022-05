Honda ने भारत में City e:HEV हाइब्रिड को लॉन्च कर दिया है। इस हाइब्रिड मॉडल में एक छोटा बैटरी पैक, दो इलेक्ट्रिक मोटर और कई नई फीचर्स मिलते हैं। ब्रांड ने पिछले महीने भारत में इस हाइब्रिड सिडैन को पेश किया था। इसके तुरंत बाद, राजस्थान के टपुकारा प्लांट में सिटी हाइब्रिड का प्रोडक्शन शुरू हुआ। कार की प्री-बुकिंग भी पहले ही शुरू चुकी है और भारी डिमांड के चलते इसका वेटिंग पीरियड 6 महीने तक पहुंच गया है। Also Read - Top 5 Best Mileage Petrol Cars: पेट्रोल का खर्चा कम करेंगी ये कारें, मिलेगा तगड़ा माइलेज

Honda City e:HEV का इंटीरियर डिजाइन और लेआउट बिलकुल स्टैंडर्ड सिटी जैसा है। हालांकि इसमें 7-इंच सेमी-डिजिटल क्लस्टर में हाइब्रिड-स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंटेशन दिया गया है। साथ ही, इंटीरियर में अब स्टैंडर्ड कार के ब्लैक/बेज कलर स्कीम के बजाय ब्लैक/आइवरी थीम है। कार में तीन ड्राइव मोड दिए गए हैं- इंजन ड्राइव (पेट्रोल-ओनली मोड), ईवी ड्राइव (प्योर इलेक्ट्रिक मोड) और हाइब्रिड ड्राइव (दोनों का कॉम्बीनेशन)। Also Read - Honda City eHEV Hybrid भारत में हुई पेश, जानें माइलेज और फीचर्स समेत पूरी डिटेल

होंडा सिटी में ऑटो हाई बीम असिस्ट, लेन कीपिंग असिस्टेंट, अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन डिपार्चर वार्निंग और कोलिजन अवॉइडेंस ब्रेकिंग सिस्टम सहित सेगमेंट-फर्स्ट एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम मिलता है। इसके अलावा ऑटो होल्ड कैपेसिटी के साथ इसमें इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक की सुविधा भी मिलती है। Also Read - Honda City e:HEV Hybrid सिडैन कल करेगी भारत में एंट्री, सामने आए स्पेसिफिकेशन

कार के दूसरे हाइलाइट्स में 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, कनेक्टेड कार टेक, एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, पुश बटन स्टार्ट के साथ कीलेस एंट्री, सनरूफ और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलते हैं। सेफ्टी फीचर्स में 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और हिल होल्ड असिस्ट शामिल हैं।

Honda City Hybrid में दो मोटर के साथ आती है। इसमें मौजूद जनरेटर और ट्रैक्शन मोटर को 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ जोड़ा गया है। दोनों मोटर्स लीथियम बैटरी से अटैच हैं। पेट्रोल मोटर 98bhp, 127Nm पीक टॉर्क और इलेक्ट्रिक मोटर 253Nm पीक टॉर्क, 109bhp पावर जनरेट करता है।

कंपनी के मुताबिक सिटी हाइब्रिड 26.5 किलोमीटर तक का माइलेज दे सकती है। वहीं 40 लीटर के फ्यूल टैंक के साथ यह 1,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है।

होंडा सिटी हाइब्रिड की कीमत 19,49,900 रुपये (एक्स-शोरूम) है। इसका मुकाबला स्कोडा स्लाविया के 1.5-लीटर टीएसआई वेरिएंट और अपकमिंग फॉक्सवैगन वर्टस के साथ होगा।

The New Honda City e:HEV, India's Supreme Electric-Hybrid, now launching at ₹19,49,900*.

