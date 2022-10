Honda Cars India ने ‘Drive In 2022, Pay In 2023‘ स्कीम शुरू की है। यह नई स्कीम यह नई स्कीम आकर्षक फेस्टिव कार फाइनेंस पेश करने के लिए लाई गई है और इसे Kotak Mahindra Prime Limited की मदद से शुरू किया गया है। आइए डिटेल में जानते हैं इसके बारे में… Also Read - Diwali 2022: MG Hector Facelift से लेकर नई Safari, दिवाली से पहले खरीद सकते हैं ये गाड़ियां

Drive In 2022, Pay In 2023 की डिटेल

जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इस स्कीम के साथ कस्टमर को 2022 में होंडा कार खरीदने और साल 2023 से रेगुलर EMI के जरिए पेमेंट करने की सुविधा दी गई है। यह स्कीम 3 अक्टूबर 2022 से 31 अक्टूबर 2022 तक वैलिड है और पर्सनल कार खरीदारों तक सीमित है। इसके तहत Honda के दो टॉप मॉडल Honda City और Amaze को खरीदा जा सकता है। यह ऑफर लाइन-अप के सभी वेरिएंट के लिए वैलिड होगा। Also Read - हो जाएं तैयार! Grand Vitara, Tiago EV और Toyota की Flex-Fuel कार अगले हफ्ते होंगी लॉन्च

दरअसल इस फेस्टिव सीजन ऑफर के साथ शुरुआती तीन महीनों के लिए नो कॉस्ट EMI के साथ कार की ऑन-रोड कॉस्ट का 85% तक और चौथे महीने से रेगुलर EMI देनी होगी। Also Read - Honda लाने वाली है Electric Car, Mahindra और Tata की बढ़ेगी मुश्किल

Honda City और Amaze का पावरट्रेन

Honda Amaze के साथ 1.2-लीटर i-VTEC पेट्रोल और 1.5-लीटर i-DTEC डीजल इंजन का ऑप्शन मिलता है। इनमें से पहला 90 bhp की पावर और 110 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। वहीं डीजल इंजन 100 bhp का मैक्सिमम पावर आउटपुट और 200 Nm का पीक टॉर्क देता है। दोनों इंजनों पर ट्रांसमिशन ड्यूटी के लिए 5-स्पीड मैनुअल और CVT गियरबॉक्स दिया गया है।

4th Gen City को सिर्फ 1.5 i-VTEC लीटर पेट्रोल इंजन के साथ पेश किया गया है। यह 119 bhp की पावर और 145 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इसके साथ 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है। 5th Gen City में भी यही पेट्रोल इंजन मिलता है, लेकिन यह CVT ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ आता है। इसके अलावा City 5th Gen में 1.5-लीटर आई-डीटीईसी डीजल इंजन का ऑप्शन भी मिलता है जो 100bhp की पावर और 200Nm का पीक टॉर्क देता है।

इसके अलावा City e:HEV में 1.5 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है, जिसे 2 इलेक्ट्रिक मोटर से जोड़ा गया है।

Honda City और Amaze की कीमत

Amaze की कीमत 6.63 लाख रुपये से 11.54 लाख रुपये के बीच है। वहीं 4th Gen City की कीमत 9.50 लाख से शुरू है। दूसरी ओर, 5th Gen City की कीमत 11.57 लाख रुपये से शुरू होती है और 15.58 लाख रुपये तक जाती है। इसके अलावा City e:HEV की कीमत 19.89 लाख रुपये से शुरू है। ध्यान रहे यह कीमत एक्स-शोरूम के मुताबिक है।