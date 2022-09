होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (HMSI) अपने लाइनअप में कुछ नए प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली है। कंपनी के प्रेसीडेंट, MD और CEO अत्सुशी ओगाटा ने खुलासा किया है कि कंपनी दो नई बाइक लाएगी। इन्हें आने वाले समय में लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने यह भी कन्फर्म किया है कि कंपनी एक नया 125cc स्कूटर लाएगी, जिसे अगले फाईनेंशियल ईयर में लॉन्च किया जाएगा। Also Read - Honda Shine Celebration Edition भारत में लॉन्च, जानें डिजाइन और इंजन की पूरी डिटेल

Honda Motorcycle and Scooter India फिलहाल 125cc के दो स्कूटर Honda Activa और Grazia सेल कर रही है। हालांकि इस अपकमिंग स्कूटर के बारे में ज्यादा डिटेल्स नहीं आई हैं, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी Activa 125 का नया स्पोर्टियर वर्जन पेश कर सकती है। भारत में लॉन्च होने के बाद यह स्कूटर Suzuki Avenis 125 और TVS NTorq 125 को टक्कर देगा। Also Read - Honda ने बढ़ाई सभी बाइक और स्कूटर की कीमत, जानें नए दाम

जैसा कि ऊपर बताया गया है कि होंडा दो नई बाइक्स लाने की तैयारी में है। इनमें से एक 160cc और दूसरी 300-350cc मोटरसाइकल हो सकती है। इन दोनों बाइक्स को BS6 स्टेज II एमिशन स्टैंडर्ड लागू होने से पहले लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। नए BS6 नियम 1 अप्रैल 2023 से लागू होने वाले हैं। Also Read - Honda Activa Premium Edition भारत में लॉन्च, जानें कीमत और फीचर्स

Honda 2Wheelers ने हाल में नया Honda Activa Premium एडिशन लॉन्च किया है। इसकी कीमत 75,400 रुपये (एक्स-शोरूम) है। Activa 6G पर बेस्ड, नया प्रीमियम एडिशन मैट मार्शल ग्रीन मैटेलिक, पर्ल सायरन ब्लू और मैट संगरिया रेड मैटेलिक कलर स्कीम्स में आता है। इसके सभी कलर मॉडल में कॉन्ट्रास्ट गोल्डन हाइलाइट्स, ब्राउन सीट कवर और इनर बॉडी दी गई है।

नए होंडा एक्टिवा प्रीमियम एडिशन में 109.51cc, 4 स्ट्रोक, एयर-कूल्ड SI इंजन दिया गया है। यह 7.80bhp की पावर और 8.84Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इसमें टेलिस्कोपिक फ्रंट और 3-स्टेप एडजस्टेबल स्प्रिंग लोडेड रियर सस्पेंशन यूनिट है। इसके अलावा यह स्कूटर 130mm फ्रंट और रियर ड्रम ब्रेक के साथ आता है। इसे 12-इंच फ्रंट और 10-इंच रियर वील शोड के साथ 90/90 फ्रंट और 90/100 रियर टायर के साथ असेंबल किया गया है।

होंडा ने हाल ही में शाइन सेलिब्रेशन एडिशन (Honda Shine Celebration Edition) को दो नए कलर ऑप्शन- मैट स्टील ब्लैक मैटेलिक और मैट सेंगरिया रेड मैटेलिक में उतारा है। यह ड्रम और डिस्क वेरिएंट में आता है, जिनकी कीमत क्रमशः 78,878 रुपये और 82,878 रुपये है। यह कीमत एक्स-शोरूम के मुताबिक है।

Celebrating our one crore happy family with a special edition of the Shine. With looks that will stand out from the crowd, get ready to ride on the Celebration Edition of the brand new #Shine. pic.twitter.com/9o6y31Nfmq

— Honda 2 Wheelers (@honda2wheelerin) August 26, 2022