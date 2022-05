इलेक्ट्रिक वीइकल्स की डिमांड और सेल में इजाफा देखते हुए Honda भी अपनी इलेक्ट्रिक कार लाने की तैयारी कर रही है। होंडा ने अपकमिंग Prologue electric SUV का टीजर जारी किया है। यह कंपनी का पहला इलेक्ट्रिक वीइकल होगा। इसे होंडा और जनरल मोटर्स के बीच हुई पार्टनरशिप के तहत डेवलप किया जाएगा। कंपनी ने पिछले साल जून में Honda Prologue की अनाउंसमेंट की थी। Also Read - टायर का रंग काला ही क्यों होता है? क्या आपको मालूम है इस सवाल का जवाब

टीजर के मुताबिक Honda Prologue SUV का फ्रंट बेहद आकर्षक नजर आता है। फ्रंट में LED हेडलैंप और ग्रिल, ट्रेपोजॉइडल सेकेंडरी एयरडैम और वर्टिकल ओरिएंटेड फॉगलाइट एनक्लोजर की मौजूदगी इसे खास बनाती है। इसके अलावा कार की लंबी प्रोफाइल, टायर, फ्लेयर्ड वील आर्च, कंट्रास्ट ORVM और डोर हैंडल भी काफी शानदार हैं। हालांकि कार का पिछला हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन उम्मीद है कि यह काफी स्पोर्टी होगा।

Here is the first preview of the Honda Prologue, our fully electric, adventure-ready SUV launching in 2024.

Learn more: https://t.co/Ad4e4sRgEG pic.twitter.com/682H2ZhUFD

— Honda (@Honda) May 18, 2022