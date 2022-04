हुंडई मोटर इंडिया (Hyundai Motor India) ने अपनी पॉपुलर कार Hyundai Creta का 6-स्पीड iMT और Knight Edition पेश किया है। इससे पहले कार को चार ट्रांसमिशन ऑप्शन में लॉन्च किया गया था। इनमें 6-स्पीड मैनुअल, 7-स्पीड DCT, 6-स्पीड AT और 6-स्पीड iVT वेरिएंट शामिल हैं। कार के नए iMT एडिशन को मिड-स्पैक S वेरिएंट में 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ पेश किया गया है। वहीं, क्रेटा का नाइट एडिशन 4 वेरिएंट- 1.5 लीटर पेट्रोल MT S+ नाइट, 1.5 लीटर पेट्रोल iVT SX (O) नाइट, 1.5 लीटर डीजल MT S+ नाइट और 1.5 लीटर डीजल AT SX (O) नाइट में उपलब्ध है। Also Read - 2022 Kia Seltos और Sonet Facelift भारत में लॉन्च, जानिए कीमत और फीचर्स

Hyundai Creta iMT एडिशन के फीचर्स

हुंडई क्रेटा के 1.5 पेट्रोल S iMT एडिशन में कई अच्छे फीचर्स दिए गए हैं। कार में 4-स्पीकर के साथ 8-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, रिवर्स पार्किंग कैमरा, ORVM पर एलईडी टर्न इंडिकेटर, क्रूज कंट्रोल, पुश-स्टार्ट/ स्टॉप बटन, कूल्ड ग्लवबॉक्स, सनग्लास होल्डर और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल की सुविधा मिलती है। हालांकि, कार के पावर आउटपुट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसका मोटर 113 bhp पावर और 144 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। कार का इंजन 6-स्पीड एमटी और 6-स्पीड आईवीटी यूनिट से लैस है।

Hyundai Creta Knight Edition के फीचर्स

हुंडई क्रेटा नाइट एडिशन कई कॉस्मेटिक अपडेट के साथ आता है। इसे सिंगल-टोन और डुअल-टोन कलर में पेश किया गया है। इसमें रेड इंसर्ट के साथ ग्लॉस ब्लैक ग्रिल, ब्लैक-आउट अलॉय व्हील्स, रेड फ्रंट ब्रेक कैलिपर्स, फ्रंट और रियर स्किड प्लेट्स पर ग्लॉस ब्लैक फिनिश, साइड सिल्स, सी-पिलर्स, ORVM मिलते हैं।

हुंडई क्रेटा नाइट एडिशन की सीट्स और स्टीयरिंग वील में कुछ कलर अपडेट किए गए हैं। साथ ही एसी वेंट में ऑल-ब्लैक थीम दी गई है। इसे पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शन में पेश किया गया है।

Hyundai Creta iMT और Creta Knight Edition की कीमत

Creta iMT एडिशन की कीमत 12.68 लाख रुपये है। वहीं, Creta Knight Edition की कीमत 13.35 लाख रुपये से 18.02 लाख रुपये के बीच है।

नाइट एडिशन के 1.5 लीटर पेट्रोल MT S+ नाइट वेरिएंट की कीमत 13.35 रुपये, 1.5 लीटर पेट्रोल iVT SX (O) नाइट वेरिएंट की कीमत 17.06 लाख रुपये, 1.5 लीटर डीजल MT S+ नाइट वेरिएंट की कीमत 14.31 और 1.5 लीटर डीजल AT SX (O) नाइट वेरिएंट की कीमत 18.02 रुपये है। सभी कीमतें एक्स शोरूम, भारत के मुताबिक हैं।